Mniejsze piłki, bramki i boiska. Anglik chce "ulepszyć" kobiecy futbol

O zmniejszeniu rozmiaru bramek w kobiecym futbolu już wcześniej wspominała Emma Hayes. Zdaniem trenerki żeńskiej drużyny Chelsea powinny być one dostosowane do różnic fizycznych pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Pomysł szybko został jednak skrytykowany przez bramkarkę reprezentacji Anglii Karen Bardsley. 35-latka stwierdziła bowiem, że jakiekolwiek różnice są przeszkodą w walce o równość w piłce nożnej.

"Futbol dostosowany do kobiet"

Swoje zdanie na ten temat postanowił wygłosić Joey Barton. Były reprezentant Anglii, a obecnie trener trzecioligowego Fleetwood Town zwrócił uwagę na różnice między obiema płciami. Przy okazji mężczyzna przytoczył kilka pomysłów, które jego zdaniem pozytywnie wpłynęłyby na promocję kobiecej piłki.

- Należy zaakceptować fakt, że mężczyźni i kobiety są zasadniczo inni. W rzeczywistości jest to inny sport - futbol powinien być dostosowany do kobiet bardziej pod kątem biologicznym - tłumaczył Barton w popularnym w Wielkiej Brytanii podcaście "Futbol, feminizm i wszystko pomiędzy".

Mniejsze boisko, bramki i piłka

- Jeśli chcemy ulepszyć kobiecy futbol jako sport dla widzów i samodzielnie stać na rynku, to wymiary bramki i waga piłki powinny zostać zmienione. Jeżeli kobiety będą grać na takich samych boiskach, co mężczyźni, taką samą piłką i na identycznych zasadach, to zawsze ten produkt będzie gorszy, ponieważ mężczyźni są więksi, silniejsi i szybsi - zauważył Barton.

- Czy gdybyśmy zmniejszyli rozmiar kobiecej piłki o jeden względem aktualnej, to ktoś zauważyłby różnicę? Nie, ale gwarantuję, że siła, długość i dokładność podań w przypadku niektórych kobiet byłaby większa. Piłka byłaby trochę mniejsza, przez co lepiej by im się grało - zaznaczył były piłkarz m.in. Manchesteru City, Newcastle United czy Olympique Marsylia.

Barton zawsze był znany z tego, że mówi to, co myśli. To m.in. z tego powodu oraz brutalnych fauli i niesportowego zachowania często wpędzał się w kłopoty, zazwyczaj skutkujące karą zawieszenia bądź grzywną.