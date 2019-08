Najlepszy piłkarz ekstraklasy zaprezentowany w Anglii. Rekordowy zarobek Piasta

Piast w rewanżu z Łotyszami już bez Valencii Bez Joela... czytaj dalej » Valencia nie poleciał w środę z gliwickim zespołem do Rygi na rewanżowy mecz 2. rundy kwalifikacji Ligi Europy. Udał się do Londynu dopinać szczegóły umowy, a prezes śląskiego klubu Paweł Żelem negocjował z Anglikami ze stolicy Łotwy ostatnie szczegóły.

"Podekscytowany"

Transfer potwierdzony został w środę. Do angielskiego klubu, z którym filigranowy pomocnik podpisał tego dnia czteroletni kontrakt, trafił za kwotę około 2 mln euro. Takich pieniędzy za jednego piłkarza Piast jeszcze nie zainkasował.

- Jestem naprawdę podekscytowany i bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Stadion jest fantastyczny, mam nadzieję, że wszystko się uda i dam z siebie wszystko dla tego klubu - powiedział Valencia w pierwszym wywiadzie na trybunach nowego stadionu Brentford. W poprzednim sezonie Championship nowy klub Ekwadorczyka zajął 11. miejsce.



We are delighted to confirm the signing of Ecuadorian winger @joelvalencia8 for an undisclosed fee. #WelcomeJoelpic.twitter.com/2gmyre7zEP — Brentford FC (@BrentfordFC) July 31, 2019



'I am excited to be here, I will try to do my best for the team'



The first interview from @joelvalencia8 after joining #BrentfordFC on a four-year contract pic.twitter.com/MlGcMZybj6 — Brentford FC (@BrentfordFC) July 31, 2019





Dwóch za jednego?

Wychowanek Realu Saragossa w Gliwicach spędził dwa sezony. Łącznie w barwach mistrza Polski rozegrał 65 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował siedem asyst. 24-letni piłkarz wcześniej występował w Hiszpanii i słoweńskim FC Koper.

Prezes Piasta przyznał, że mistrzowie Polski mogą w letnim okienku transferowym zatrudnić jednego lub dwóch graczy w miejsce Ekwadorczyka.