Najlepszy piłkarz polskiej ligi w drodze na zaplecze Premier League

Efektownie grający Ekwadorczyk był jedną z kluczowych postaci drużyny, która w sezonie 2018/19 niespodziewanie zdobyła mistrzostwo Polski. Długo jednak w oknie transferowym nie docierały do kibiców żadne plotki związane z ewentualnym transferem Valencii. Więcej pisało się choćby o podchodach Legii Warszawa pod Mikkela Kirkeskova.

Tymczasem dość niespodziewanie we wtorek po Valencię zgłosiło się Brentford. Klub, który w poprzednim sezonie zajął 11. miejsce w Championship, był bardzo konkretny.

Joel Valencia will have a medical at #BrentfordFC today. Flew in to London overnight after #Bees agreed a £1.8m deal with Polish club Piast Gliwici. https://t.co/OzHTtF6aQx — Lyall Thomas (@SkySportsLyall) July 30, 2019

"Joel Valencia przejdzie dziś testy medyczne w Brentford" - napisał we wtorek na Twitterze dziennikarz Sky Sports News Lyall Thomas. Według niego mistrzowie Polski na sprzedaży Ekwadorczyka zarobią 1,8 miliona funtów.

W Rydze raczej nie pomoże

Valencia z powodu drobnego urazu nie zagrał w przegranym meczu 1:2 ze Śląskiem Wrocław w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W Gliwicach mieli nadzieję, że zdoła on jeszcze pomóc drużynie w rewanżowym spotkaniu eliminacji do Ligi Europy z Riga FC. Wszystko wskazuje jednak na to, że nic z tego.

24-letni Valencia ma za sobą trzy sezony gry w drużynie z Gliwic. Wcześniej występował w słoweńskim FC Koper oraz m.in. w rezerwach Realu Saragossa. W mistrzowskim sezonie strzelił dla Piasta sześć goli i miał sześć asyst.