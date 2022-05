Jody Lukoki nie żyje. Grał między innymi w Ajaksie Amsterdam

Przyczyna śmierci zawodnika, który reprezentował Holandię na poziomie młodzieżowym, by w 2015 roku zadebiutować w kadrze narodowej środkowoafrykańskiego kraju, nie jest znana. Wiadomość w mediach społecznościowych przekazało kilka jego byłych klubów oraz wspominane Twente.

"Klub jest wstrząśnięty i głęboko poruszony tym tragicznym wydarzeniem" - napisano w oświadczeniu holenderskiego zespołu. "FC Twente składa wyrazy współczucia najbliższym i życzy im dużo siły, by uporali się z tą wielką stratą".

Lukoki strzelił pięć goli w 35 występach dla Ajaksu, po czym w 2014 roku przeszedł do Zwolle. Rok później dołączył do bułgarskiego Łudogorca Razgrad, gdzie spędził pięć lat i wystąpił w 158 meczach, zdobywając 30 bramek. Kolejny rok (2020-2021) grał w tureckim Malatyasporze. Po spędzeniu dwunastu miesięcy nad Bosforem wrócił do Holandii.

Latem zeszłego roku dołączył do Twente, podpisując dwuletnią umowę, lecz doznał poważnej kontuzji kolana podczas przedsezonowego treningu. Jego kontrakt z Twente został rozwiązany w lutym tego roku z powodu, jak to określił klub, "wydarzeń w życiu osobistym piłkarza".



Vanmorgen heeft FC Twente het verschrikkelijke bericht ontvangen dat Jody Lukoki is overleden. De club is geschokt en diep geraakt door deze tragische gebeurtenis. FC Twente leeft mee met zijn naasten en wenst hen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.#fctwentepic.twitter.com/9O3PHapgsL — FC Twente (@fctwente) May 9, 2022