Ma 38 lat i wciąż czaruje. Joaquin pobił rekord legendy Realu

8.12 | Wiek to tylko liczba. W niedzielę udowodnił to Joaquin. 38-letni skrzydłowy strzelił wszystkie bramki dla Realu Betis w wygranym w niedzielę 3:2 meczu LaLiga z Athletikiem Bilbao. Przy okazji, pobił on rekord ligi hiszpańskiej, który do tej pory należał do Alfredo Di Stefano.

Kilka sezonów temu Joaquin uznawany był za jednego z najlepszych zawodników na swojej pozycji na świecie. W latach 2002-2007 wystąpił w 51 meczach reprezentacji Hiszpanii. Teraz, mimo 38 lat na karku, może nie imponuje już taką szybkością jak kiedyś, ale wcale nie ma zamiaru robić miejsca młodszym graczom.

W niedzielę Joaquin został bohaterem starcia Betisu z Athletikiem. W 20. minucie meczu na Estadio Benito Villamarin doświadczony zawodnik miał już skompletowanego hat-tricka! Strzelanie rozpoczął w 2. minucie, a drugą bramkę zdobył w minucie 11.

Rywale odpowiedzieli dwoma trafieniami. Komplet punktów pozostał w Sewilli.

Pobił rekord legendy

Joaquin w wieku dokładnie 38 lat i 140 dni został najstarszym piłkarzem w historii LaLiga, któremu udało się w jednym meczu strzelić przynajmniej trzy gole.

Skrzydłowy Betisu pobił rekord legendy Realu Madryt Alfredo Di Stefano. Znakomity napastnik Królewskich w marcu 1964 roku trzy bramki zdobył w lidze, gdy miał na karku 37 lat i 255 dni.

38-latek został też dopiero siódmym piłkarzem w historii ligi hiszpańskiej, który trzy gole strzelił w pierwszych 20 minutach meczu. Ostatnim zawodnikiem, który przed Joaquinem dokonał tej sztuki, był w 2015 roku Cristiano Ronaldo z Realu Madryt.