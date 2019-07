19-latek przebił Cristiano Ronaldo. Atletico wydało 126 milionów euro

Atletico wpłaci klauzulę za 19-latka. Zostanie on czwartym najdroższym piłkarzem Benfica Lizbona... czytaj dalej » Felix kapitalnie prezentował się w ostatnim sezonie Primiera Liga, gdzie zdobył 15 bramek i miał dziewięć asyst. Największą furorę zrobił jednak w Lidze Europy.

Zabłysnął w pierwszym meczu ćwierćfinału tych rozgrywek przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Popisał się wtedy hat-trickiem. Dostał także powołanie do reprezentacji, gdzie występował u boku samego Cristiano Ronaldo. Teraz przebił słynnego rodaka pod względem sumy transferu.

Niesamowicie długi kontrakt

W zeszłym roku CR7 przeszedł z Realu do Juventusu za 117 milionów euro. Kwota odstępnego za 19-latka jest wyższa o około dziewięć milionów. Felix podpisał bardzo długą umowę, która będzie obowiązywała przez siedem kolejnych sezonów, a więc do 30 czerwca 2026 roku.

Młody napastnik imponuje niesamowitym przeglądem pola i znakomitymi umiejętnościami technicznymi. Od kilku miesięcy mówi się o nim, że jest "nowym Cristiano Ronaldo".

Atletico skorzystało z klauzuli wykupu zawodnika, która była zawarta w jego ostatnim kontrakcie w lizbońskim klubie. Wynosiła ona 120 milionów euro, ale madrytczycy zapłacą sześć milionów więcej. To dlatego, że sumę przeleją w ratach. Pierwsza z nich w wysokości 30 milionów została już ponoć przesłana.

Pokazali go w muzeum

Wicemistrzowie Hiszpanii pozostałe raty spłacą zapewne w momencie, gdy zarobią na sprzedaży Antoine’a Griezmanna. Francuz ma zostać zawodnikiem FC Barcelona.

Joao Feliksa zaprezentowano w środę, gdy przechadzał się po pomieszczeniach słynnego muzeum Prado w Madrycie. Relację zatytułowano: Czysty talent.



#PuroTalentopic.twitter.com/ehvuo8YBNI — Atlético de Madrid (@Atleti) 3 lipca 2019

W całym poprzednim sezonie Felix rozegrał 43 mecze we wszystkich rozgrywkach w barwach Benfiki. Strzelił w nich 20 goli i zaliczył 11 asyst. Teraz został czwartym najdroższym piłkarzem w historii.