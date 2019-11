Joao Felix laureatem nagrody Golden Boy 2019. Zdeklasował konkurencję

Felix znakomicie wprowadził się do drużyny Atletico

Golden Boy to nagroda ustanowiona przez włoski dziennik "Tuttosport" w 2003 roku. Nominowani do niej mogą być wyłącznie zawodnicy grający w Europie, którzy nie przekroczyli 21. roku życia. Zwycięzca wyłaniany jest przez głosowanie, w którym udział bierze 40 dziennikarzy z największych sportowych tytułów Starego Kontynentu.

Felix zdeklasował konkurencję, zdobywając 332 punkty. Aż 25 z 40 jurorów umieściło Portugalczyka na pierwszym miejscu. Anglik Jadon Sancho z Borussii Dortmund uplasował się na drugiej pozycji z dorobkiem 175 punktów. Trzeci Niemiec Kai Havertz z Bayeru Leverkusen otrzymał 75 punktów. Dopiero czwartą lokatę zajął fenomenalny Norweg Erling Haaland, który imponuje statystykami strzeleckimi w bieżącym sezonie. Natomiast piąty był triumfator poprzedniej edycji konkursu Matthijs de Ligt z Juventusu Turyn.

Zastąpić legendę

Młody Portugalczyk latem trafił do Atletico Madryt z Benfiki Lizbona za rekordowe w historii hiszpańskiego klubu 126 mln euro. Na Wanda Metropolitano stanął przed trudnym wyzwaniem zastąpienia lidera Rojiblancos Antoine'a Griezmanna. W trzynastu spotkaniach LaLigi i Champions League zdobył trzy bramki. Jego zespół plasuje się na czwartej pozycji w hiszpańskiej ekstraklasie ze stratą trzech punktów do prowadzącej Barcelony. W poprzednim sezonie strzelił 15 goli dla Benfiki w lidze portugalskiej.

Źródło: Getty Images Aktualni mistrzowie Europy mogą być spokojni o przyszłość reprezentacji

W przeszłości tylko jeden gracz Atletico zasłużył na podobne wyróżnienie. W 2007 roku nagrodę Golden Boy otrzymał Sergio Aguero. Felix jest także dopiero drugim Portugalczykiem, który triumfował w konkursie "Tuttosport". Co ciekawe pierwszym nie był jednak wbrew pozorom Cristiano Ronaldo, tylko Renato Sanches, uznany najlepszym graczem młodego pokolenia w 2016 roku.

- Dziękuję "Tuttosport" za to wyróżnienie, jestem z niego bardzo dumny. To drugi raz, gdy gracz Atletico Madryt wygrał tę nagrodę, bardzo się z niej cieszę. Podziękowania należą się również Benfice, w szczególności trenerowi Bruno Lage za wszystko co zrobił dla mnie i mojej rodziny - powiedział szczęśliwy zwycięzca.