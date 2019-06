Atletico wpłaci klauzulę za 19-latka. Zostanie on czwartym najdroższym piłkarzem

Joao Felix to wschodząca gwiazda futbolu

Po tym, jak Antoine Griezmann zdecydował się latem opuścić szeregi Atletico, w Madrycie zaczęły się poszukiwania następcy. Francuz będzie kosztował nowy klub, prawdopodobnie Barcelonę albo PSG, 120 milionów euro.

Formalność?

Działacze z Madrytu szybko zamierzają zainwestować zarobione pieniądze. Całość kwoty zostanie przelana bowiem na konto Benfiki. Tyle wynosi klauzula odstępnego w kontrakcie Felixa.

"Benfica otrzymała od Atletico Madryt propozycję ostatecznego nabycia praw za Joao Felixa za kwotę 126 mln euro" - ogłosił klub ze stolicy Portugalii w oficjalnym komunikacie na swojej stronie.

Dodano, że warunki oferty zostały przekazane Portugalskiej Komisji Papierów Wartościowych. Jej akceptacja oraz uzgodnienie warunków między piłkarzem a Atletico będzie ostatnimi krokami w kierunku finalizacji transakcji.

Źródło: slbenfica.pt Oficjalny komunikat Benfiki

Siemone stawia na młodzież

Jeśli dojdzie do transakcji, największa nadzieja portugalskiego futbolu stanie się najdroższym zakupem w historii Atletico. Wcześniej to miano dzierżył Thomas Lemar, za którego Rojiblancos zapłacili AS Monaco rok temu 70 milionów euro.

Będzie do czwarty najdroższy transfer w historii futbolu. Więcej, póki co, kosztowali tylko: Neymar (222 miliony euro), Philippe Coutinho (145 mln) oraz Kylian Mbappe (135 mln).

To drugi letni transfer zespołu Diego Simeone. Wcześniej z Realu Madryt przeniósł się Marcos Llorente. 24-letni defensywny pomocnik kosztował 40 milionów euro.

Źródło: gettyimages.com Joao Felix błysnął w minionym sezonie

Brylant

W minionym sezonie Felix rozegrał 43 mecze we wszystkich rozgrywkach w barwach Benfiki. Strzelił w nich 20 goli i zaliczył 11 asyst. Szerszemu gronowi kibiców przedstawił się w ćwierćfinale Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt. Zanotował w nim hat-tricka. 19-latek imponuje przeglądem pola, jest świetny technicznie i ma bajeczny drybling.