Tam pieniądze znów lały się szerokim strumieniem. Zamyka się okno transferowe

Piłkarskie kluby ścigają się z czasem. O północy w większości europejskich lig zatrzaśnie się okno transferowe. Odliczanie trwa m.in. w Anglii, Francji i Hiszpanii. W Niemczech godzina zero wybiła o 18, we Włoszech o 20.

To momenty nierzadko desperacji i szaleństwa. Tradycyjnie to drugie w największym stopniu ogarnęło Anglię. Tylko zimą wydano tam grubo ponad 600 mln euro. Brylowała w tym Chelsea.

Miał być atrakcją, uciekł od stołu negocjacyjnego. Upadł transfer Isco do Unionu Hiszpański... czytaj dalej » Ostatni dzień na transfery to również nagłe zwroty akcji i fiasko, które jeszcze kilka godzin wcześniej było nie do pomyślenia. Najświeższy przykład: Hiszpan Isco. Już witany był w Berlinie, miał zostać piłkarzem Unionu, rewelacji Bundesligi. Pomyślnie przeszedł testy medyczne, do podpisania dokumentów jednak nie doszło. Strony, klub i agent znanego zawodnika, przerwali rozmowy z hukiem. Za fiaskiem miały stać rozbieżności

NAJCIEKAWSZE TRANSFERY W EUROPIE:

ANGLIA:

* Michajło Mudryk (Szachtar Donieck - Chelsea, 100 mln euro)

* Joao Felix (Atletico Madryt - Chelsea, wypożyczenie)

* Anthony Gordon (Everton - Newcastle United: 51 mln)

* Cody Gakpo (PSV Eindhoven - Liverpool: 41 mln)

* Benoit Badiashile (AS Monaco - Chelsea: 40 mln)

* Georginio Rutter (Hoffenheim - Leeds United: 40 mln)

* Noni Madueke (PSV Eindhoven - Chelsea: 35 mln)

* Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion - Arsenal, 30,5 mln)

* Malo Gusto (Ol. Lyon - Chelsea: 30,5 mln)

* Dango Ouattara (Lorient - Bournemouth: 22,5 mln)

* Jorginho (Chelsea - Arsenal, 13,5 mln)

Źródło: Getty Images Mychajło Mudryk to były gracz Szachtara Donieck

FRANCJA:

* Amin Sarr (Heerenveen - Ol. Lyon, 11 mln)

* Jean-Victor Makengo (Udinese - Lorient, 11 mln)

HISZPANIA:

* Cesar Montes (Monterrey - Espanyol, 8 mln)

* Memphis Depay - (FC Barcelona - Atletico Madryt, 3 mln)

NIEMCY:

* Yann Sommer (Borussia M'Gladbach - Bayern Monachium, 8 mln)

* Joao Cancelo (Manchester City - Bayern, wypożyczenie)

* Daley Blind (Ajax - Bayern, wolny transfer)

* Julien Duranville (Anderlecht – Borussia Dortmund, 8,5 mln)

* Julian Ryerson (Union Berlin – Borussia Dortmund, 5 mln)

* Josip Juranović (Celtic - Union, 8,5 mln)

Źródło: Getty Images Yann Sommer w akcji

WŁOCHY:

* Matheus Martins (Fluminense - Udinese Calcio, 6 mln)

* Diego Llorente (Leeds United - AS Roma, wypożyczenie)

NAJCIEKAWSZE TRANSFERY Z UDZIAŁEM POLAKÓW:

*Jakub Kiwior (Spezia - Arsenal, 25 mln)

* Bartosz Bereszyński (Sampdoria - Napoli, wypożyczenie)

* Przemysław Wiśniewski (Venezia - Spezia, 4 mln)

* Mateusz Klich (DC United, wolny transfer)

* Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów – PAOK Saloniki, wypożyczenie)