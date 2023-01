Bayern walczy z czasem. Wielki transfer wisi w powietrzu

Przygotowania Barcelony do starcia z Bayernem w Lidze Mistrzów

Jako pierwszy informację podał brytyjski portal The Athletic. O transferze piszą też serwisy BBC i Sky Sports oraz dziennikarze niemieckiej telewizji Sport1.

Teraz wypożyczenie, potem transfer

Gorąco w Monachium. Kolejna wpadka Bayernu Bayern Monachium... czytaj dalej » Według wszystkich źródeł trwają rozmowy między klubami. Bayernowi zależy, aby sfinalizować transfer do wtorku do północy, czyli do zamknięcia okna transferowego w najlepszych europejskich ligach.

W grę wchodzi wypożyczenie 28-letniego zawodnika z opcją kupna latem. Jak piszą Anglicy, transfer definitywny wchodziłby w grę w momencie wyłożenia na stół przez Niemców 70 milionów euro.

Jak podaje Sport1, niewykluczone, że gdyby sprawy potoczyły się zgodnie z planem, zawodnik mógłby zadebiutować w barwach bawarskiego klubu już w środowym meczu krajowego pucharu z Mainz.

Cancelo występuje na pozycji bocznego obrońcy. O ile z obsadą lewej strony Bayern nie ma problemu, o tyle z prawej ciągną się za nim kłopoty. Na dłuższy czas z gry wyłączony jest Noussair Mazraoui, nisko stoją notowania Benjamina Pavarda, który sam przyznaje, że najchętniej opuściłby klub.

Udane ostatnie lata Cancelo

Portugalczyk długo był ważnym ogniwem angielskiej ekipy. W ostatnich tygodniach występuje znacznie rzadziej. Jak tłumaczą angielscy dziennikarze, ma to związek ze zmianą stylu gry drużyny przez trenera Josepa Guardiolę, który preferuje w nim innych graczy.

Cancelo trafił do Manchesteru z Juventusu w 2019 roku. Od tamtego czasu zagrał w 98 meczach angielskiej ekstraklasy. Wywalczył dwa mistrzostwa, w ostatnich dwóch sezonach był wybierany do jedenastki sezonu Premier League.