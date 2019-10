Ter Stegen dostanie swoją szansę w hicie. Selekcjoner Niemców stara się gasić pożar

09.09 - W spotkaniu grupy C Irlandia Północna podejmowała Niemcy.

El. ME: Irlandia Północna - Niemcy

El. ME: Irlandia Północna - Niemcy

Reprezentacja Niemiec przygotowywała się do meczu eliminacji Euro 2020. Podopieczni Joachima Loewa swoje kolejne spotkanie rozegrają u siebie z Estonią.

W poniedziałek reprezentacja Niemiec spotka się na zgrupowaniu w Dortmundzie, gdzie będzie przygotowywać się do meczu towarzyskiego z Argentyną (9.10) i spotkania z Estonią (13.10), w ramach eliminacji mistrzostw Europy.

Salomonowa decyzja

Kto lepszy - Lewandowski czy Van Nistelrooy? UEFA się zastanawia i prosi o pomoc kibiców Wirtualny... czytaj dalej » Przed tymi meczami, w Niemczech najważniejsze pytanie brzmiało: kto będzie bronić? Neuer czy Ter Stegen? Trener Loew postanowił szybko uciąć spekulacje. Selekcjoner ujawnił, kto zagra w najbliższych spotkaniach.

- Wraz z trenerem bramkarzy Andym Koepke postanowiliśmy, że Marc wystąpi w Dortmundzie, a Manuel w Tallinie. Omówiliśmy to już także z oboma zawodnikami - powiedział Loew, cytowany przez "Bilda"

Spotkanie z Argentyną, w którym wystąpi Ter Stegen, jest na pewno bardzo prestiżowe, ale jednak ważniejszy jest mecz o punkty z Estonią.

- Wielokrotnie podkreślałem, że Manuel Neuer jest naszym kapitanem, a zatem w przypadku mistrzostw Europy to on jest naszym numerem jeden. Chyba, że wydarzy się coś nadzwyczajnego - wyjaśnił Loew.

"Zgrupowanie było ciosem"

33-letni Neuer od lat jest podstawowym golkiperem Niemców. Przygodę z kadrą zaczynał w 2009 roku i od tego czasu rozegrał w niej 90 spotkań, wygrywając m.in. mistrzostwo świata. O sześć lat młodszy Ter Stegen nie ma tak wielkiego zaufania Loewa. Jego dorobek to tylko 22 mecze w drużynie narodowej. Mimo, że w Barcelonie jest podstawowym bramkarzem, to w kadrze nie może na to liczyć.

Źródło: Getty Images Neuer i ter Stegen rywalizują o miejsce w niemieckiej bramce

Taka sytuacja jest dla Ter Stegena bardzo stresująca, o czym przekonaliśmy się po ostatnich meczach Niemców w eliminacjach Euro z Holandią (2:4) i Irlandią Północną (2:0). Zagrał w nich oczywiście Neuer, co zabolało jego konkurenta.

- Nie jest łatwo znaleźć wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, bo w każdym meczu daję z siebie wszystko - powiedział Ter Stegen. - Cały czas próbuję. Tak czy inaczej to zgrupowanie reprezentacji było dla mnie dużym ciosem - oświadczył rezerwowy bramkarz po powrocie do klubu.

Właśnie po tych słowach w Niemczech rozgorzała dyskusja, kto powinien bronić?

- Rozumiem go, ale mówimy o pozycji na boisku, którą mamy bardzo mocno obsadzoną i nie każdy może liczyć na grę - uciął trener bramkarzy w kadrze Niemców Koepke.