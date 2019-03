Niemile widziany gość na meczu Bayernu. "Lepiej, żeby się nie zbliżał"

Dwie asysty Lewego. Bayern awansował do ćwierćfinału Pucharu...

17.02. - Być kapitanem jednej z największych drużyny w Niemczech, jednej z największych na świecie, to wielka duma – przekonywał w rozmowie z Anitą Werner Robert Lewandowski, napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium. Całą rozmowę będzie można zobaczyć w niedzielę w programie "Fakty po Faktach" TVN24.

"Nie przygotowujemy się szczególnie na Lewandowskiego" Alisson Becker,... czytaj dalej » - Dziękuję Matsowi, Jerome'owi i Thomasowi za wyjątkowe lata pełne sukcesów. Kadra potrzebuje teraz podwalin na przyszłość. Chcemy nadać drużynie nową twarz i jestem przekonany, że jest to właściwy krok – zakomunikował na początku marca Loew, rezygnujący tym samym z Hummelsa, Boatenga i Muellera.

Dwaj pierwsi mają po 30 lat, a trzeci 29. Wszyscy z wymienionych walnie przyczynili się m.in. do wywalczenia mistrzostwa świata w 2014 roku.

Odległość wyprostowanej ręki to za mało

Słowa selekcjonera i przede wszystkim sposób, w jaki przedstawił swoją decyzję zszokowały nie tylko głównych zainteresowanych, ale również ich kolegów z Bayernu oraz dyrektorów i członków zarządu. Loew poinformował o rezygnacji ze wspomnianej trójki na łamach dziennika "Bild". Dlatego nie dziwi, że nie jest mile widziany na Allianz Arena.

"Zaledwie kilka dni po zmianach w reprezentacji Joachim Loew pojawi się w Monachium. Selekcjoner nie chce przegapić rewanżowego meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Jednak wizyta na Allianz Arena z pewnością nie będzie dla niego lekka, łatwa i przyjemna" – czytamy we wtorkowym "Bildzie".

Źródło: Getty Images Hoeness i Loew raczej nie usiądą tak blisko siebie

"Wręcz przeciwnie – powinien się spodziewać surowej krytyki. Jeśli spotka rozdrażnionego Uliego Hoenessa, który po ostatnim spotkaniu ligowym ciskał w jego kierunku piorunami, to lepiej, żeby się nie zbliżał. Nawet odległość wyprostowanej ręki może okazać się niewystarczająca" – dodano.

Hummels pewniakiem

Na ten moment występu od pierwszej minuty przeciwko Liverpoolowi pewny jest jedynie Hummels. Choć Boateng znajduje się ostatnio w dobrej formie, to szkoleniowiec Bayernu Nico Kovac po raz drugi w rywalizacji z The Reds może postawić na Niklasa Suelego. Za występem ostatniego z wymienionych może przemawiać fakt, że w pierwszym meczu na Anfield Bayern zagrał na zero z tyłu.

Źródło: Getty Images Z Liverpoolem zagra tylko Hummels (pierwszy z lewej), Mueller i Kimmich pauzują

Z kolei Mueller nadal pauzuje za czerwoną kartkę, którą zobaczył za brutalny faul w spotkaniu fazy grupowej z Ajaksem Amsterdam. Nie zmienia to faktu, że wszyscy jego koledzy będą niezwykle zmotywowani. Zwłaszcza, że piłkarz dowiedział się o swoim pożegnaniu z kadrą w dniu, w którym zmarła jego babcia, co wywołało jeszcze większe oburzenie decyzją Loewa.

W bawarskim zespole za kartki pauzuje również Joshua Kimmich. Najprawdopodobniej nieobecnych zastąpią coraz lepiej spisujący się James Rodriguez oraz Rafinha.

Natomiast sporą zagwozdką jest Kingsley Coman. Francuz nie jest jeszcze w pełni sił, ale we wtorek normalnie trenował z zespołem. Jeśli nie on, to od pierwszej minuty zagra Franck Ribery, który w spotkaniu z Wolfsburgiem zanotował trzy asysty w dziewięć minut.

Gnabry nie potrzebuje doświadczenia

Piłkarzem, który w ostatnich tygodniach robi prawdziwą furorę w barwach Bayernu jest skrzydłowy Serge Gnabry. Od początku lutego zawodnik strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. On również ma coś do udowodnienia Loewowi. 23-letni piłkarz wystąpił w trzech ostatnich meczach reprezentacji, ale nadal nie może liczyć na miejsce w podstawowym składzie. Rezygnacja z kolegów z Bayernu również go dotknęła.

Źródło: Getty Images Gnabry strzelił gola z Wolfsburgiem. Chce wywalczyć miejsce w kadrze

- Kiedy wszystko idzie dobrze, wszyscy powtarzają "nie potrzebujesz doświadczenia". Kiedy robi się źle, to mówią, że "brakuje ci doświadczenia". Wszystko zawsze zależy od sukcesów – powiedział stacji Sport1.

- Osobiście jest mi bardzo przykro z powodu tego, co się stało. To był dla nich cios. Cała trójka jest zaskoczona zaistniałą sytuacją. Ale trzeba to zaakceptować. A oni pokazali na treningu, że nadal będą dawać z siebie wszystko. To nie koniec ich karier – podkreślił Gnabry.

Brzęczek jak Loew

Ganbry coraz lepiej rozumie się również z Robertem Lewandowskim. Polak nie potrzebuje dodatkowej motywacji w postaci obecności selekcjonera Jerzego Brzęczka, bo jego głównym celem od lat jest triumf w Lidze Mistrzów. Niemniej trener polskiej kadry również zasiądzie na trybunach Allianz Arena.

Źródło: Getty Images Brzęczek będzie oglądał Lewandowskiego

Brzęczek nie przyjedzie po to, by dowiedzieć się, czy "Lewy" przyda się reprezentacji w najbliższych meczach z Austrią i Izraelem, bo jest to oczywiste. Jego celem jest przede wszystkim obserwowanie piłkarzy rywali – Davida Alaby (Bayern), a w czwartek zawodników FC Salzburg w starciu z SSC Napoli.