Ogromne osłabienie rywali Polski na mistrzostwach świata

"Tecatito złamał lewą kość strzałkową i zerwał więzadła stawu skokowego, przez co będzie niedostępny przez około 4-5 miesięcy. Życzymy ci błyskawicznej rehabilitacji Jesus" - napisano w komunikacie wydanym przez klub Corony, czyli hiszpańską Sevillę.

To oznacza, że piłkarz nie zagra na mistrzostwach świata, które odbędą się w dniach 20 listopada - 18 grudnia 2022 roku w Katarze.



Tecatito has broken his left fibula and ruptured his ankle ligaments, and will be out for around 4-5 months.



We wish you a speedy recovery, @jesustecatitoc! pic.twitter.com/Z11Ms2RpMM — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 18, 2022





W kadrze od ośmiu lat

Brak skrzydłowego w składzie popularnych El Tri to ogromne osłabienie 12. ekipy światowego rankingu FIFA.

W barwach tamtejszej reprezentacji 29-latek występuje bowiem od listopada 2014 roku, a w 71 spotkaniach strzelił 10 goli. W klubie z Andaluzji gra od stycznia tego roku.

Do starcia Meksyku z Polską dojdzie 22 listopada na stadionie w Dausze. W fazie grupowej mistrzostw świata oba zespoły zmierzą się również z Argentyną oraz Arabią Saudyjską.

Turniej rozgrywany w Katarze potrwa od 20 listopada do 18 grudnia.