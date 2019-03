Początek misji Euro. Brzęczek wyśle powołania

Pierwszy mecz z Austriakami już w następny czwartek, więc selekcjoner ostatnie tygodnie poświęcił głównie na podróże i rozmowy z piłkarzami. Co się rzuca w oczy w porównaniu do poprzedniego, listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski, to fakt, że kadrowicze zaczęli regularnie grać w swoich klubach. Niektórzy, jak napastnicy Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik, wręcz błyszczą i biją rekord za rekordem.

Jeśli chodzi o bramkarzy, sytuacja jest jasna, poza bluzą z numerem 1. Założy ją ktoś z dwójki Wojciech Szczęsny - Łukasz Fabiański. - Mamy trójkę na wysokim poziomie, a decyzję podejmę na krótko przed marcowymi meczami - twierdził selekcjoner w lutym. Tym trzecim będzie z pewnością bramkarz Bolonii Łukasz Skorupski. Lewandowski, Piątek i Milik strzelają, Brzęczek ma problem. "Nie wszyscy będą na boisku" - Mamy trójkę... czytaj dalej »

Uskrzydleni

W obronie, niemal tradycyjnie, problemem jest obsada lewej strony. Szkoleniowiec mówił w lutym, że problemy zdrowotne ponownie ma Maciej Rybus, a powodem do zmartwienia jest praktycznie niezmieniająca się sytuacja z Arkadiuszem Recą. Praktycznie, bo rezerwowy Atalanty Bergamo wreszcie wstał z ławki, choć w tym roku widziano go na boisku tylko przez 23 minuty.

Wydaje się więc, że z Austriakami na lewej stronie zacznie prawonożny Bartosz Bereszyński. Środek obrony ma należeć do Kamila Glika, któremu niedawno urodziła się druga córka.

Największy zarzut kibiców, ekspertów i dziennikarzy dotyczył powołań niegrających w swoich klubach Jana Bednarka i Jakuba Błaszczykowskiego. Teraz sytuacja się odwróciła o 180 stopni.

Obrońca Southampton od początku grudnia wystąpił w każdym z 15 spotkań ligowych. Od pierwszej do 90 minuty! Z kolei "Kuba", który jesienią więcej minut rozegrał w kadrze, aniżeli w Wolfsburgu, zimą zasilił szeregi Wisły Kraków i w pięciu meczach ekstraklasy strzelił dwa gole oraz dołożył asystę. Regularne występy powodują, że Brzęczek nie odstawi swojego siostrzeńca.

Zwłaszcza, że z występujących za granicą naszych skrzydłowych tylko Kamil Grosicki ma w tym roku lepszy bilans od Błaszczykowskiego. Trzy gole i pięć asyst w barwach Hull w Championship mówią same za siebie. To powinni być pewniacy do pierwszego składu. Bereszyński cieszy się na eliminacje Euro 2020: dawno nie byliśmy w takiej formie Bartosz... czytaj dalej »

Powrót

Jak wygląda sytuacja z pozostałymi skrzydłowymi? Pochlebne recenzje zbiera regularnie występujący w Dynamie Zagrzeb Damian Kądzior. Pierwsze udane kroki w amerykańskiej MLS stawia Przemysław Frankowski. Przenosiny z Jagiellonii do Chicago Fire nie powinny zamknąć 23-latkowi drogi do kadry, i to pomimo tego, co powiedział selekcjoner podczas niedawnej konferencji prasowej w Warszawie.

- Dla mnie to niezrozumiała decyzja, że akurat w tym momencie decyduje się na wyjazd do USA. Trzeba będzie wziąć pod uwagę i analizować jego dyspozycję po długich podróżach, po zmianie czasu itd. W końcówce poprzedniego roku zdał egzamin w meczach z Czechami i Portugalią, dlatego żal, iż w takiej chwili opuszcza Europę - mówił w lutym Brzęczek.

Szansę powinien też otrzymać chwalony za występy w Queens Park Rangers Paweł Wszołek. Na zgrupowaniu może za to brakować Rafała Kurzawy, który ma za sobą dopiero pierwsze minuty w Midtjylland.

Do kadry powinien wrócić Karol Linetty. Piłkarz pominięty w listopadowych spotkaniach z Czechami i Portugalią odzyskał miejsce w składzie Sampdorii. Kto obok niego? Tu zaskoczeń tym bardziej nie powinno być. Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Jacek Góralski. Pytanie, jak selekcjoner potraktuje przypadek Damiana Szymańskiego, który zimą zamienił Wisłę Płock na Akhmata Grozny i na razie rozegrał tylko jedno spotkanie.

Źródło: newspix.pl Rozpoczyna się misja Euro

Młode wilki

Według "Przeglądu Sportowego" powołania na marcowe mecze mogą spodziewać się także piłkarze z reprezentacji U-21. Mowa o Dawidzie Kownackim, który zimą przeszedł z Sampdorii do Fortuny Duesseldorf z nadzieją na regularną grę. Szansę mają także otrzymać obrońca Lecha Robert Gumny i pomocnik Górnika Szymon Żurkowski.

Cała trójka ma jednak być w czerwcu do dyspozycji Czesława Michniewicza na Euro U-21.

Marcowe mecze reprezentacji Polski:

czwartek, 21 marca, godz. 20:45

Austria - Polska

niedziela, 24 marca, godz. 20.45

Polska - Łotwa