Przełożyć treningi na mecze. Brzęczek: to nasze największe wyzwanie

W ostatnim meczu Krzysiek grał 30 minut. Mógł praktycznie strzelić trzy gole, zabrakło troszeczkę szczęścia. Dlatego jestem spokojny o to, że wspólnie z innymi kolegami z reprezentacji, szczególnie z Robertem Lewandowskim, będą skuteczni - przyznał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Jerzy Brzęczek.

- To zgrupowanie może być jednym z ważniejszych, jeżeli chodzi o całe eliminacje. Podobnie ten dwumecz może okazać się najważniejszy, przy dobrych wynikach. Może dużo dać, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że łatwo nie będzie - przyznał przed spotkaniami ze Słowenią i Austrią Robert Lewandowski.

Lewadnowski: to zgrupowanie może być najważniejsze

03.09 | Chociaż na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji pojawił się pierwszy raz, to z wieloma piłkarzami obecnej kadry miał okazję trenować już wcześniej. - Fajnie zostałem przyjęty przez chłopaków - przyznał Krystian Bielik.

03.09 | - Zachować koncentrację - podkreślają piłkarze reprezentacji Polski przed meczami ze Słowenią i Austrią w eliminacjach mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni odbyli we wtorek jeden trening.

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

Brzęczek: Austria to bardzo dobra drużyna

10.09 | - Zdajemy sobie sprawę, że musimy wiele rzeczy poprawić - przyznał selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek po bezbramkowym remisie z Austrią. Biało-Czerwoni zagrali słabe spotkanie, ale pozostali liderem grupy. I to, zdaniem trenera, jest najważniejsze.

10.09 | Jerzy Brzęczek apelował, by rozsądnie oceniać aktualny potencjał zespołu narodowego. - My mieliśmy w składzie trzech piłkarzy z Championship, czyli tylko i aż drugiej ligi angielskiej, a w kadrze Austrii jest 18 piłkarzy z Bundesligi, a za chwilę bodajże 13 będzie grać w Lidze Mistrzów... Ja się krytyki nie boję, przyjmuję ją, ale naprawdę czasami potrzeba spokojnej i obiektywnej oceny - podkreślił.

Jeśli chodzi o dwumecz to na pewno ten punkt jest cenny. Oczywiście, jeśli chodzi o styl, to wiele pozostaje do poprawy, powinniśmy dużo zmienić

- Na pewno dużo sił mnie kosztuje taki mecz. Chciałbym, żeby to łatwiej i płynniej wyglądało - przyznał po meczu z Austrią Robert Lewandowski (0:0).

Zieliński: nie da się co zgrupowanie zdobywać sześciu punktów

10.09 | Chociaż w spotkaniach eliminacji Euro 2020 ze Słowenią i Austrią Polacy zagrali zdecydowanie poniżej oczekiwań, Grzegorz Krychowiak uważa, że nie ma powodów do niepokoju. - Nadal jesteśmy liderami w grupie - podkreślił pomocnik reprezentacji Polski.

Plan był taki, żeby wygrać i być drużyną, która będzie bardziej kontrolować to, co dzieje się na boisku. Na początku graliśmy na zasadzie dużego respektu dla przeciwnika. Daliśmy się zepchnąć dosyć głęboko. Trzeba było to zweryfikować i w drugiej połowie spotkanie było już bardziej wyrównane. Zabrakło nam spokoju w rozegraniu. Dużo było niepotrzebnych strat - przyznał.

10.09.2019 l - Chciałoby się więcej, ale nie ma co się załamywać. Wciąż mamy przewagę w tabeli - stwierdził po zremisowanym 0:0 z Austrią meczu Sebastian Szymański. Dla 20-letniego piłkarza Dynama Moskwa był to debiut w reprezentacji Polski.

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

Z ostatniego zgrupowania piłkarze wyjeżdżali w nie najlepszych nastrojach. Drużyna została skrytykowana po porażce w Słowenii i bezbramkowym remisie z Austrią u siebie. Polska zachowała jednak prowadzenie w grupie G, ale zmniejszyła przewagę nad grupą pościgową. Drudzy Słoweńcy tracą do ekipy Brzęczka tylko dwa punkty.

Turek arbitrem meczu Polaków w Rydze. Rok temu sędziował w blamażu Legii Halis Ozkahya... czytaj dalej » - Zdajemy sobie sprawę, że na razie jeszcze nie pokazujemy pełni naszych możliwości. To nasze największe wyzwanie, aby to, co robimy na treningach, funkcjonowało również w meczach o punkty. Bo wtedy będziemy kreować więcej sytuacji i zdobywać więcej bramek - powiedział selekcjoner podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie, gdzie trwa zbiórka kadrowiczów.

Teraz Biało-Czerwonych czekają teoretycznie nieco łatwiejsze mecze, zwłaszcza w Rydze z Łotwą, która nie zdobyła jeszcze punktu i jest ostatnia w grupie.

- Chcemy zdobyć w nich sześć punktów. Mamy oczywiście w sobie pokorę i szanujemy naszych rywali. Ale to rzecz podstawowa, aby w najbliższych spotkaniach zdobyć komplet punktów - podkreślił Brzęczek.

W środę drużyna poleci do Rygi. Powrót do kraju przewidziany jest bezpośrednio po meczu z Łotwą 10 października. Kolejne dwa dni selekcjoner i jego podopieczni spędzą na przygotowaniach do niedzielnego spotkania z Macedonią Północną w Warszawie.

- Jeszcze nie wszyscy dotarli na zgrupowanie. Jedynym piłkarzem, który zgłasza problemy zdrowotne jest Artur Jędrzejczyk, ale mam nadzieję, że to nic poważnego. Liczymy, że jutro będzie gotowy do treningu - dodał Brzęczek.