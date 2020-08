Brzęczek wysłał powołania piłkarzom z zagranicy na mecze Ligi Narodów

Mecze w Lidze Narodów coraz bliżej. PZPN wziął się do pracy Za niespełna... czytaj dalej » Reprezentacja Polski rozegrała ostatni mecz 19 listopada, gdy w ramach eliminacji do mistrzostw Europy pokonała 3:2 Słowenię. Od tamtej pory Brzęczek nie mógł sprawdzić kadrowiczów w żadnym spotkaniu. Wszystko z powodu pandemii COVID-19, która storpedowała klubowe rozgrywki na świecie, co miało przełożenie też na spotkania międzypaństwowe.

Najbliższe mecze Biało-Czerwonych odbędą się 4 i 7 września. W pierwszym terminie Robert Lewandowski i spółka zmierzą się w Amsterdamie z Holandią, w drugim zagrają w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Będzie to początek rywalizacji w Lidze Narodów.

Powrót Drągowskiego i Linettego

Brzęczek podał nazwiska piłkarzy z klubów zagranicznych, którzy zjawią się na zgrupowaniu. Powołany został Drągowski, bramkarz Fiorentiny, który po raz ostatni miał okazję zaprezentować się selekcjonerowi w październiku 2018 roku, gdy zastąpił kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. W pierwszej reprezentacji jeszcze nie zadebiutował.

Oprócz obrońców stale powoływanych przez Brzęczka, szansę otrzymał również Walukiewicz z Cagliari. Obrońca miał dobrą drugą część sezonu w Serie A, wywalczył miejsce w podstawowym składzie ekipy z Sardynii i łącznie wystąpił w 14 ligowych meczach. On również może zadebiutować w "dorosłej" kadrze.

W pomocy bez większych niespodzianek. Poza jedną - Brzęczek zwrócił uwagę na wysoką formę Karola Linettego z Sampdorii, którego zabrakło na poprzednim zgrupowaniu. Po restarcie ligi włoskiej Polak należał do wyróżniających się zawodników w swoim zespole.

Powołani napastnicy to Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik i oczywiście Lewandowski.



POWOŁANIA ZAGRANICZNE

Lista rezerwowa

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną, stworzono również listę rezerwową, na której znalazły się nazwiska czterech piłkarzy. Są to: obrońca Thiago Cionek (SPAL), pomocnik Damian Szymański (AEK Ateny), ofensywny pomocnik Szymon Żurkowski (ostatnio na wypożyczeniu w Empoli) i napastnik Adam Buksa (New England Revolution).

Ostateczna kadra, już z zawodnikami z polskiej ekstraklasy, zostanie przedstawiona 24 sierpnia.