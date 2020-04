Bayern ukarał go po wypadku na autostradzie. "Syn mnie potrzebował"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

19.01 | Bayern Monachium w 18. kolejce Bundesligi pokonał w Berlinie Herthę 4:0. W drugiej połowie mistrzowie Niemiec zdominowali gospodarzy, a gola z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski, który niespełna miesiąc temu przeszedł operację pachwiny. To jego dwudzieste trafienie w sezonie.

22.02 | To były podobne strzały, podobne gole, ale jakże ważne. Zdobywając 24. i 25. bramkę w sezonie w meczu przeciwko Paderborn, Robert Lewandowski uratował zwycięstwo Bayernu 3:2, a sam umocnił się na pozycji lidera strzelców Bundesligi.

Bayern awansował do półfinału Pucharu Niemiec

Boateng miał wypadek na autostradzie Jerome Boateng... czytaj dalej » "Jerome nie przestrzega zasad nałożonych przez klub, które zostały ustalone z władzami landu i są zgodne z zaleceniami służb medycznych. Z tego powodu Bayern postanowił ukarać piłkarza finansowo" - napisano w specjalnie wydanym komunikacie.

Karą ma być wpłata na rzecz jednego z monachijskich szpitali. Nie podano, jakiej wysokości.

Myślał o synu

Sam piłkarz decyzję klubu uszanował, ale był nią zdziwiony.

"Akceptuję każdą karę, jeśli ma jakieś podstawy. Zgadzam się z tym, że popełniłem błąd nie informując klubu o moich zamiarach, ale w takim momencie miałem w głowie jedynie mojego syna. On miał problemy zdrowotne" – tłumaczył.

Dodał też: "On mnie potrzebował, a w takich momentach rzucam wszystko i nie patrzę na konsekwencje. Chciałbym zobaczyć ojca, który w takim momencie nie jest u boku swojego 4-letniego dziecka. Jeśli za coś takiego zostałem ukarany, to uważam to za smutne".

Boateng miał odwiedzić chorego syna w Lipsku, a według dziennika "Bild" poruszał się autostradą na letnich oponach, a tego dnia padał grad.

W związku z wyjazdem piłkarz opuścił zdalny trening swojego zespołu.

Rozgrywki Bundesligi zostały zawieszone do końca kwietnia. Bayern pozostaje liderem niemieckiej ekstraklasy z czterema punktami przewagi nad Borussią Dortmund.

Wszystkie europejskie ligi - poza białoruską - są obecnie zawieszone. W wielu krajach obowiązuje zakaz przemieszczenia się, a rządy namawiają obywateli do maksymalnego ograniczania kontaktów z innymi osobami. Pandemia koronawirusa objęła cały świat, a zakażonych jest już niemal milion osób. Zmarło blisko 50 tys