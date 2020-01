Lewandowski musiał rozdzielać kolegów. Bójka na treningu Bayernu

Do zdarzenia doszło podczas treningu. Boateng miał być wściekły na Goretzkę, za kompletnie niepotrzebne ostre wejście podczas wewnętrznej gierki. Doświadczony obrońca nie wytrzymał i według relacji niemieckich dziennikarzy, przynajmniej raz uderzył pomocnika w twarz.



There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 29, 2020





Szybka reakcja "Lewego"

Zawodników szybko rozdzielili pozostali piłkarze, a jednym z pierwszych, który starał się załagodzić sytuację, był Lewandowski. To właśnie on odciągnął Boatenga. Następnie rozmowę z piłkarzem przeprowadził szkoleniowiec Hansi Flick.

Wcześniej pretensje do Goretzki miał również Thomas Mueller. Były reprezentant Niemiec miał wykrzyczeć w jego kierunku "z tobą to zawsze to samo g****". Panowie zaczęli się kłócić podczas przerwy na uzupełnienie płynów, a Goretzka miał wykonać ręką gest, który bardzo nie spodobał się wychowankowi Bayernu.



Thomas Müller was also annoyed with Goretzka, telling him: "Always the same sh*t with you.." - Goretzka was complaining about a penalty situation during the water break, Müller wanted to explain the situation to him, Goretzka then made a hand gesture that Müller didn't like. pic.twitter.com/A2PELnlvQu — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 29, 2020









Lewandowski kontra Coman

Zdarzenie oczywiście nie przeszło bez echa – dziennik "Bild" na swojej stronie internetowej zamieścił relację na żywo, włącznie ze studiem i zaproszonymi gośćmi. Tematem rozmów była napięta sytuacja w Bayernie, związana z dość przeciętną postawą w rundzie jesiennej Bundesligi. Wspomniano również o sytuacji z kwietnia ubiegłego roku, gdy "Lewy" pobił się z Kingsleyem Comanem.

Natomiast sądząc po zdjęciach, które Goretzka zamieścił po południu na Twitterze, między nim i Boatengiem wszystko już w porządku.