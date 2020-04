Arena ostatniego mundialu straci słynne trybuny za bramkami

W związku z koronawirusem Barcelona przyspiesza sprzedaż praw do nazwy stadionu Po raz pierwszy w... czytaj dalej » Departament Zamówień Publicznych obwodu swierdłowskiego opublikował przetarg zamówień publicznych o łącznej wartości 38 milionów rubli. Obejmuje on również stadion w Jekaterynburgu, arenę mistrzostw świata w Rosji.

Krzesełka się nie zmarnują

Trybuny za obiema bramkami zostaną zlikwidowane, a ich elementy rozdzielone pomiędzy kilka aren znajdujących się w obwodzie swierdłowskim. Większość krzesełek (aż pięć tysięcy) otrzyma stadion im. Aleksandra Kozicyna w Wierchniej Pyszmie. Siedzenia zostaną również wysłane na stadiony w takich miastach jak Polewskoj, Beriozowskij, Kamieńsk Uralski, Krasnoufimsk i Talica. Ponadto krzesła trafią do Centrum Sportowego w Wierchniej Siniacisze.

W sumie rozdysponowanych zostanie 12 tys. siedzisk.



The temporary stands built on the outside of Ekaterinburg Stadium, site of the Egypt-Uruguay game. Yeah, that’s a no for me, dog. pic.twitter.com/xSZJ3YV9i6 — Darren Rovell (@darrenrovell) June 15, 2018

Słynne trybuny za bramkami na stadionie w Jekaterynburgu przejdą do historii, a w ich miejsce wstawione zostaną dwa wielkie telebimy - i tak bryła stadionu zostanie domknięta. Planowany jest również demontaż czterech piorunochronów i docieplenie stref pod trybunami. Koszt całej operacji może wynieść nawet 13 milionów rubli.

Stadion w Jekaterynburgu był areną czterech meczów fazy grupowej mistrzostwach świata w 2018 r.