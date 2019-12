Polscy bramkarze znakiem firmowym. Fabiański i Szczęsny w jedenastkach dekady

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

Kończący się 2019 rok skłania do różnego rodzaju podsumowań ostatniego dziesięciolecia. Sky Sports kończy rok, prezentując jedenastki dekady klubów Premier League czy Championship wybrane przez wskazane przez redakcję osoby.

Wśród wyróżnionych przez serwis internetowy brytyjskiej stacji znaleźli się dwaj Polacy.

Chyba nieco większy zaszczyt spotkał Szczęsnego, który co prawda nie gra na wyspach już od 2015 roku, ale pozostawił po sobie świetne wrażenie. W Arsenalu rozegrał tylko trzy pełne sezony (w sumie 132 mecze w latach 2009-2017), jednak według eksperta Sky Sports nikt nie zasłużył na miano bramkarza dekady w tym klubie bardziej niż on.

Fabiański wrócił z przytupem. Kolejny karny do kolekcji Powracający po... czytaj dalej » "Petr Cech trafił do Arsenalu pod koniec kariery, dlatego nie mogę wybrać jego nazwiska. Wobec tego stawiam na Wojciecha Szczęsnego" - wyjaśnił w laudacji Paul Merson, obecnie piłkarski ekspert, a przed laty pomocnik angielskich klubów z pierwszych stron gazet. To właśnie Arsenal, w którym grał w latach 1985-1997, uznaje się za klub Mersona. Szczęsny może więc mieć powody do dumy.

Niezastąpiony

Głos prosto z klubu, tym razem Swansea, wybrał też Fabiańskiego. Obecny golkiper West Ham United w latach 2007-2014 roku bronił barw Arsenalu, ale został wygryziony z niego między innymi przez Szczęsnego. Nie mogąc pogodzić się z rolą rezerwowego, na cztery lata przeszedł do Swansea, gdzie grał już pierwsze skrzypce. W latach 2014-2018 w Premier League opuścił w sumie zaledwie trzy mecze.

Jedenastkę dekady walijskiego zespołu dla Sky Sports ułożył z kolei Steven Carroll z fanowskiego serwisu SoS Fanzine. "Wspaniały w obronie strzałów i doskonały w dowodzeniu we własnym polu. To był bardzo prosty wybór" - napisał w uzasadnieniu wskazany przez Sky Sports kibic Swansea.

Na tym wyróżnienia dla Fabiańskiego od Sky Sports się nie skończyły. 34-latek rozegrał zaledwie jeden sezon w West Hamie, ale to wystarczyło, by w klubie nosili go na rękach. Do jedenastki dekady WHU wybrał go legendarny napastnik tego klubu, a obecnie ekspert stacji Tony Cottee. I tak jak przedstawiciel Swansea nie miał żadnych wątpliwości: "To musiał być Łukasz Fabiański".

Jedenastka dekady Arsenalu według eksperta Sky Sports Paula Mersona: Wojciech Szczęsny - Bacary Sagna, Laurent Koscielny, Nacho Monreal - Mesut Oezil, Aaron Ramsey, Santi Cazorla, Jack Wilshere - Olivier Giroud, Alexis Sanchez, Robin van Persie

Jedenastka dekady Swansea według wskazanego przez Sky Sports kibica Stevena Carrolla: Łukasz Fabiański - Angel Rangel, Ashley Williams, Federico Fernandez, Ben Davies - Nathan Dyer, Leon Britton, Joe Allen, Wayne Routledge, Gylfi Sigurdsson - Michu

Jedenastka dekady West Ham United według eksperta Sky Sports Tony'ego Cottee: Łukasz Fabiański - Winston Reid, James Collins, Declan Rice - Aaron Cresswell, Michail Antonio, Mark Noble, Scott Parker, Dimitri Payer, Manuel Lanzini - Marko Arnautović