Wyrzucili jednego zawodnika, wstawili za niego Ronaldo. Kontrowersyjny wybór drużyny roku

Totti nadal potrafi czarować na boisku. Fantastyczny gol legendy AS Roma Francesco Totti... czytaj dalej » W środę UEFA ogłosiła jedenastkę roku. To, co na pierwszy rzut oka mogło wydawać się dziwne nawet przeciętnemu kibicowi piłki nożnej, to ustawienie. UEFA zaskoczyła i znalazła miejsce dla czterech napastników, zestawiając zespół w niecodziennym wariancie 1-4-2-4, a nie jak, chociażby rok temu w popularnym ustawieniu 1-4-3-3.

Ronaldo kosztem Kante

Podobno do zmiany formacji by nie doszło, gdyby kibice oddali więcej głosów na Ronaldo. Gwiazdor Juventusu musiał się jednak zadowolić czwartym miejscem wśród napastników, a to oznaczałoby jego absencję w prestiżowym plebiscycie.

Zamiast Portugalczyka, w jedenastce powinniśmy zobaczyć Kante, ale pomocnik Chelsea po prostu został z niej usunięty. W tej sytuacji duet środkowych pomocników stworzyli Kevin De Bruyne (Manchester City) i Frankie de Jong (Ajax/Barcelona).

UEFA się tłumaczy

Dziennikarze "Daily Mail" nie mają wątpliwości. Ich zdaniem drużyna roku miała być ogłoszona już w poprzednim tygodniu, lecz gdy UEFA zobaczyła, że nie ma w niej Ronaldo, postanowiła jeszcze poczekać.

"To nie jest dobre. To skuteczne fałszowanie głosów. Jest taka popularność Ronaldo na wyższych szczeblach w organizacji, że rozległy się dzwonki alarmowe, gdy okazało się, że nie jest w jedenastce. W rezultacie zmieniono ustawienie. To sprawia, że zastanawiasz się, co oni tam jeszcze robią" - czytamy na stronie brytyjskiego dziennika.

Decyzji UEFA broni jej rzecznik. - Ustawienie tegorocznej drużyny zostało wybrane w taki sposób, by jednocześnie odzwierciedlić głosy kibiców i osiągnięcia sportowe piłkarzy. W rezultacie w składzie mamy pięciu zwycięzców Ligi Mistrzów i czterech finalistów Ligi Narodów. Formacja naszej drużyny zmienia się każdego roku - oznajmił Philip Townsend.

Ronaldo liderem, debiut Lewandowskiego

Dla Ronaldo było to już 14. tego typu wyróżnienie. Drugim najczęściej wybieranym piłkarzem do jedenastki roku UEFA jest Messi (11). Z kolei Lewandowski i sześciu innych piłkarzy znaleźli się w niej po raz pierwszy.

Drużyna roku UEFA:

Alisson (Liverpool) - Tren Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Andrew Robertson (Liverpool) - Frenkie De Jong (Ajax/Barcelona) Kevin de Bruyne (Manchester City) - Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Sadio Mane (Liverpool).