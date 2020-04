Jedenastka objawień Premier League. Doceniono piłkarzy Chelsea

"Sezon Premier League może być wstrzymany, ale dla kilku młodych ludzi była to przełomowa kampania" - zaznaczono na wstępie. "Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu czy Aaron Wan-Bissaka z Manchester United mają już ugruntowaną pozycję w najwyższej klasie, ale co z tymi, którzy dopiero pojawili się na najwyższym poziomie? BBC Sport wybrał zespół młodych piłkarzy, którzy zrobili na nas wrażenie w sezonie 2019-20" - dodano.

W jedenastce umieszczono trzech piłkarzy Chelsea (Reece James, Fikayo Tomori, Mason Mount), po dwóch z Manchesteru United (Brandon Williams, Mason Greenwood) i Arsenalu (Bukayo Saka, Gabriel Martinelli), a także po jednym z AFC Bournemouth (bramkarz Aaron Ramsdale), Tottenhamu (Japhet Tanganga), Norwich City (Todd Cantwell) i Watfordu (Ismaila Sarr).

Przy każdym z nich umieszczono krótką notkę biograficzną oraz ciekawostkę. Na przykład w przypadku Aarona Ramsdale'a napisano, że żaden inny bramkarz nie miał od początku 2020 roku więcej obronionych strzałów w Premier League (36).

18-letni pomocnik Bukayo Saka zaliczył we wszystkich rozgrywkach sezonu 2019/20 najwięcej asyst spośród piłkarzy Arsenalu (10), a jego rówieśnik, napastnik MU Mason Greenwood strzelił 12 goli we wszystkich rozgrywkach obecnego sezonu - najwięcej ze wszystkich nastolatków w Premier League.

Również 18-letni Brazylijczyk Gabriel Martinelli jest natomiast pierwszym nastolatkiem, który zdobył 10 bramek w sezonie (w różnych rozgrywkach) dla Arsenalu od czasu Francuza Nicolasa Anelki (1998/99).

Chcą dokończyć sezon

Rywalizacja w Premier League z powodu pandemii koronawirusa została wstrzymana 11 marca.

Przerwa miała potrwać do końca kwietnia, ale niedawno zdecydowano, że ten okres zostanie przedłużony do odwołania. Sezon 2019/20 ma ponownie ruszyć dopiero wówczas, gdy będzie to "bezpieczne i właściwe".

Po piątkowych rozmowach z 20 klubami Premier League oświadczyła, że jej celem pozostaje ukończenie sezonu, jednak na tym etapie wszystkie daty są niepewne, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa.



We've selected some of the Premier League youngsters who have really shone this season



Let us know what you think of our youngsters starting XI! https://t.co/PEIP6I5AJb#bbcfootballpic.twitter.com/c2vqZTTMmP — BBC Sport (@BBCSport) April 18, 2020





Jedenastka objawień sezonu Premier League według BBC Sport:

Aaron Ramsdale (AFC Bournemouth) - Reece James (Chelsea), Japhet Tanganga (Tottenham Hotspur), Fikayo Tomori (Chelsea), Brandon Williams (Manchester United) - Todd Cantwell (Norwich City), Mason Mount (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal) - Mason Greenwood (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Ismaila Sarr (Watford).