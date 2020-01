Najskuteczniejszy napastnik opuszcza Legię. Zagra w Stanach Zjednoczonych

Umowa została sfinalizowana po przejściu przez Niezgodę wszystkich badań medycznych.



Miliony za bramkarza Legii. Transfer potwierdzony Radosław Majecki... czytaj dalej » W obecnym sezonie Niezgoda zdobył dla Legii 14 ligowych bramek. Według nieoficjalnych informacji warszawski klub zarobi około czterech milionów euro, a kwota może wzrosnąć jeszcze dzięki bonusom.



- Jarek jest ważnym wzmocnieniem dla klubu i uważamy, że posiada on wszystkie atuty, aby odnieść sukces w MLS. Ma naturalny instynkt zdobywania bramek i umiejętność strzelania na wiele różnych sposobów. Z niecierpliwością oczekujemy na niego na boisku - powiedział Gavin Wilkinson, dyrektor generalny i prezes piłki nożnej w Timbers, cytowany na stronie amerykańskiego klubu.

Problemy z sercem Niezgody

Niezgoda trafił do Legii w styczniu 2016 roku z Wisły Puławy. W sezonie 2016/17 przebywał na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów, dla którego strzelił 10 goli w ekstraklasie.



Po powrocie do Legii przyczynił się do wywalczenia przez warszawski zespół mistrzostwa Polski, zdobywając 13 bramek w sezonie 2017/18. Dołożył też Puchar Polski (m.in. gol w finale z Arką Gdynia).



A sensation in Poland, striker Jarek Niezgoda brings his talents to Portland. #RCTIDpic.twitter.com/RG5Deceu2A — Portland Timbers (@TimbersFC) January 30, 2020



Latem 2018 roku młody napastnik przeszedł zabieg kardiologiczny. Stwierdzono u niego wówczas, jak informował stołeczny klub, zespół Wolfa-Parkinsona-White'a (WPW), rodzaj zaburzenia przewodnictwa elektrycznego w sercu.



Później zawodnik doznał kontuzji pleców, więc sezon 2018/19 miał praktycznie stracony, nie licząc kilku krótkich występów.



W obecnych rozgrywkach Niezgoda spisywał się już znakomicie. Zagrał w 18 ligowych spotkaniach i zdobył 14 bramek.

Łącznie w Legii, jak przypomniał w czwartek warszawski klub, rozegrał 60 meczów i strzelił 29 goli.

"Chłopak, który może jeszcze wiele osiągnąć"