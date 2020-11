Koszmar Niezgody. Zagrał dziesięć minut, wyleciał na wiele miesięcy

Niezgoda w meczu z Vancouver Whitecaps (1-0) wszedł na boisko w 78. minucie. Jego dramat wydarzył się dziesięć minut później. Upadł na murawę, chwytając się za lewe kolano.

O dokończeniu spotkania nie było mowy. Zniesiono go z boiska na noszach.



Jaroslaw Niezgoda will miss the remainder of the season after the results of an MRI revealed a torn ACL in his left knee.



DETAILS: https://t.co/aW3UKiC73P#RCTIDpic.twitter.com/87Gt1AUGPD — Portland Timbers (@TimbersFC) November 3, 2020





Klub z Portland na swojej stronie napisał o najgorszym scenariuszu: zerwanie więzadeł w kolanie.

To oznacza operację i minimum pół roku przerwy w treningach. Pod nóż piłkarz ma pójść w następnym tygodniu.

Niezgoda w tym sezonie strzelił siedem goli w 17 występach. Portland Timbers są liderem Konferencji Zachodniej.

Niezgoda trafił do USA w lutym. Portland zapłaciło za niego Legii 3,8 mln dolarów.