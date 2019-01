Akcja ratunkowa w Wiśle przynosi efekty. "Te pieniążki pozwalają nam ratować klub"

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną.

Gdy w ubiegły piątek nowy prezes Wisły Rafał Wisłocki został prezentowany na swojej pierwszej konferencji prasowej, zaapelował o pomoc w uratowaniu klubu. Przekonywał, że sytuacja jest bardzo trudna, ale nie beznadziejna. W pomoc zaangażował się m.in. jego przyjaciel, który zainicjował całą akcję.

- Zaczęliśmy zbiórkę w piątek o 16, jak tylko dowiedziałem się, że Rafał będzie pracował w Wiśle. Pamiętam go z czasów szkolnych, więc postarałem mu się pomóc w tym trudnym okresie. Weekend jest niepracujący dla wielu firm, więc ani moi przyjaciele, ani firmy, które zajmują się poważnymi rzeczami nie mogą podejmować decyzji - powiedział przed kamerą TVN24 biznesmen, prezes firmy CEO Synerise. Wisła złożyła do sądu wniosek o wpisanie nowego zarządu 8 stycznia w... czytaj dalej »

Kolejne akcje

Królewski zwrócił się do firm oraz przedsiębiorców z prośbą o pomoc finansową. Jak się okazuje, działania szybko przyniosły efekty.

- Myślę, że już jest około 300 tysięcy. Te pieniądze są wpłacane na specjalne konto, które jest chronione, jako że będą bezpośrednio potem z tego konta zasilać potrzeby klubu. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do całej akcji. Oprócz tego, pojawiły się dwie kolejne akcje. Kibice zorganizowali taką samą akcję, przesyłając pieniądze na to samo konto, ale mniejszą składkę, jak również różne kluby wspierają dzisiaj Wisłę - podkreślił przedsiębiorca.

- Te pieniążki ze zbiórki pozwalają nam dzisiaj ratować klub i przez te najbliższe dziesięć dni móc na spokojnie decydować, jak te inwestycje mają wyglądać - dodał. "Chciałbym mieć kogo trenować". Śmiech przez łzy szkoleniowca Wisły Borykająca się z... czytaj dalej »

"Inspirujące spotkanie"

Jak podkreślił, jego zadaniem nie jest sama pomoc przy zbiórce pieniędzy. - Klimat wokół Wisły poprawił się w ostatnich dniach. Jesteśmy teraz w decydującym momencie, i nie mówimy tu tylko o pieniądzach tylko na przeżycie, ale moją rolą, w której chcę też wesprzeć Rafała, jest także znalezienie inwestora strategicznego. W czwartek polecę do Londynu, żeby się za takim rozejrzeć - przekazał.

Z biznesmenem, prezesem Wisłockim oraz Bogusławem Leśnodorskim, który także zaangażował się w pomoc, spotkali się przed środowym treningiem piłkarze krakowskiego klubu. W Myślenicach był też Jakub Błaszczykowski. 105-krotny reprezentant Polski rozwiązał niedawno kontrakt z VfL Wolfsburg i chciałby karierę zakończyć w Wiśle. Rozmowy z drużyną trwały ponad pół godziny, ale zarówno Wisłocki, jak i Leśnodorski nie udzielili po nich żadnych komentarzy. Również piłkarze nie chcieli ujawniać szczegółów. Zdradził je Królewski.

- Spotkanie w szatni było na tyle inspirujące i pokazało jedność drużyny, pokazało podejście Kuby Błaszczykowskiego, że tak naprawdę jest o co grać. Uważam, że te najbliższe dni to jest moment, w którym bardzo potrzebujemy wsparcia kibiców, dlatego, że ono pozwoli nam lepiej podejść do tych inwestorów, lepiej z nimi rozmawiać, a nie brać każdą ofertę na stole - podkreślił biznesmen.

Źródło: PAP/Jacek Bednarczyk Błaszczykowski zagra w Krakowie?

"Możemy dać przykład"

Jak dodał, w zdobyciu inwestora nie powinien przeszkodzić nawet fakt, że we wtorek Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo dotyczące nieprawidłowości, których miały dopuścić się zarządy Towarzystwa Sportowego Wisła i Wisła Kraków SA. Od rana w budynkach klubowych policja zabezpieczała dowody.

- To jest ten moment teraz albo nigdy. Możemy dać przykład całej sportowej Polsce, że kibice zarówno w naszym kraju, jak i za granicą, są w stanie wspierać klub. Jeśli chcemy dzisiaj oczyścić to środowisko, to jest idealny moment, żeby to zrobić. Uważam, że akcja prokuratury była jedną z najlepszych rzeczy, która się stała, bo muszą być państwo świadomi, że każdy inwestor, który wchodziłby w Wisłę, musiałby się w przyszłości tego spodziewać - tłumaczył.