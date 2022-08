Szalony pomysł na wykonywanie rzutów karnych. Koledzy mogli mieć pretensje

Niedzielny mecz drugiej ligi portugalskiej pomiędzy CD Feirense i Leixoes SC przeszedłby bez większego echa w świecie futbolu, gdyby nie popisy Jardela. 25-latek zadbał jednak o to, by mówiło się o nim w wielu zakątkach globu. Hiszpanie nadali Lewandowskiemu nowy pseudonim Pierwszy dublet... czytaj dalej »

Kuriozalne rzuty karne

Skrzydłowy ekipy Feirense w 65. minucie spotkania podszedł do piłki ustawionej na jedenastym metrze, gdy jego zespół przegrywał 0:1. Mimo takiej presji nie wziął nawet rozbiegu. Podniósł tylko nogę, przygotowując się do strzału i zastygł bez najmniejszego ruchu na blisko 10 sekund. Kibice śledzący transmisję mogli odnieść wrażenie, że przekaz zakłóciły jakieś problemy techniczne. Nic z tych rzeczy.

Po przedłużającym się oczekiwaniu Jardel oddał wreszcie strzał i choć bramkarz wyczuł jego intencje, to nie zdołał zatrzymać piłki.

Zdobywca gola miał szansę zostać prawdziwym bohaterem gospodarzy w tym meczu. Tym bardziej, że w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry dostał kolejną szansę z rzutu karnego przy remisie 1:1. Wszystko wyglądało niemal identycznie, jak przy poprzedniej "jedenastce". Za drugim podejściem bramkarz drużyny Leixoes nie dał się już jednak zaskoczyć i popisał się skuteczną interwencją. Miejscowi kibice skwitowali tę próbę buczeniem i gwizdami, a sędzia chwilę później zakończył spotkanie.