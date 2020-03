Japończycy znaleźli sposób na sprawiedliwe dokończenie sezonu

"Giną ludzie, a nam mówią, by grać". W Turcji w końcu zawieszono rozgrywki Zawodnicy i... czytaj dalej » Od początku bieżących rozgrywek J1 League udało się rozegrać zaledwie jedną serię spotkań (w Japonii gra się systemem wiosna-jesień). Po 23 lutego piłkarze nie wybiegli już na boisko.

Jednogłośna decyzja

W japońskiej ekstraklasie rywalizuje osiemnaście drużyn, a sezon składa się z 34 kolejek. Pandemia koronawirusa storpedowała zmagania niemal na samym starcie. Już przed tygodniem władze ligi ogłosiły zawieszenie wszystkich meczów zaplanowanych na marzec. Zgodnie z pierwotnym terminarzem do końca obecnego miesiąca tamtejsze kluby powinny mieć za sobą sześć serii spotkań, tymczasem rozegrały tylko inauguracyjną kolejkę. Nadal nie wiadomo, kiedy uda się wznowić rywalizację i czy w ogóle przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych meczów będzie możliwe. Najbliższe decyzje w tej sprawie zostaną ogłoszone 25 marca. W tej sytuacji Japończycy uznali, że najuczciwszym rozwiązaniem będzie zrezygnowanie z degradowania drużyn.

"W ostatnich tygodniach liga przeprowadziła wiele rozmów w tej sprawie, włączając dzisiejsze narady. Możemy napotkać różne niesprawiedliwe okoliczności, gdy wznowimy sezon, jak choćby w przypadku wykorzystania stadionów, napiętego terminarza czy różnic w liczbie domowych i wyjazdowych meczów, ale decyzja została podjęta jednogłośnie przez kluby, by kontynuować grę, unikając spadków" - napisał w oficjalnym oświadczeniu prezes J1 League Mitsuru Murai.

- Są obszary, które zamieszkuje wielu zakażonych, i takie, gdzie ich brak, a dzieci zdążyły już nawet wznowić lekcje w szkołach. W tej sytuacji niektóre drużyny mogą być gotowe do gry, a inne nie, co zakłóca uczciwość rywalizacji - wyjaśnił Murai na konferencji prasowej.

J.LEAGUE decided to change format in the 2020 MEIJI YASUDA J.LEAGUE. Follow the link for details. https://t.co/hWDMN8L5v8 — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) March 19, 2020

Możliwe powiększenie ligi

Brak degradacji nie oznacza, że ekipy z niższych klas nie mają szans, by wskoczyć na wyższy szczebel. Jest to jednak uzależnione od tego, ile spotkań zostanie rozegranych do końca sezonu. Jeśli uda się przeprowadzić przynajmniej 75 procent zaplanowanych kolejek, to dwie najwyżej sklasyfikowane ekipy z J2 League automatycznie awansują do ekstraklasy. Podobnie będzie w przypadku promocji z trzeciej do drugiej ligi. Oznaczałoby to tymczasowe rozszerzenie obu dwóch najwyższych klas rozgrywkowych. W tej sytuacji po zakończeniu przyszłorocznych zmagań ekstraklasę opuściłyby cztery najsłabsze zespoły zamiast dwóch.

Piłkarzem klubu Vegalta Sendai rywalizującego w J1 League jest polski bramkarz Jakub Słowik. W minionym sezonie wystąpił w 15 spotkaniach ligowych. W czterech zachował czyste konto.