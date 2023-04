Piłkarz nie chciał przerwać postu w ramadanie. Został wykluczony ze składu

Ramadan, który jest dziewiątym miesiącem kalendarza muzułmańskiego, jest obchodzony przez wyznawców islamu na całym świecie jako czas postu, modlitwy, refleksji i wspólnoty. W tym roku rozpoczął się 22 marca i potrwa do 21 kwietnia. W tym okresie muzułmanie powstrzymują się m.in. od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca. Przerwany mecz po skandalu. Piłkarz Ajaksu zalał się krwią Takich scen na... czytaj dalej »

Kombouare nie robi wyjątków

To szczególne wyzwanie dla profesjonalnych sportowców, którym przy takich ograniczeniach znacznie trudniej jest utrzymać odpowiednią formę fizyczną. Niektóre rozgrywki, jak Premier League, pomagają muzułmańskim zawodnikom przetrwać ten okres. W angielskiej ekstraklasie wprowadzono specjalne przerwy w trakcie wieczornych meczów, podczas których poszczący gracze mogą uzupełnić braki energetyczne.

We Francji nie zdecydowano się jednak na podobne rozwiązania. Hadjam, który trafił do Nantes z Paris FC w zimowym oknie transferowym, został poproszony przez trenera o przerwanie swojego postu w dniu meczowym przy okazji 29. kolejki Ligue 1 w miniony weekend. Po odmowie został wykluczony ze składu.

- W ciągu tygodnia nie mam problemów z postem piłkarzy. Jestem otwarty, by im pomagać i wspierać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wiemy, że to nie jest dla nich łatwy czas. Jednak w dniu meczu nie należy pościć, a tych, którzy to robią, nie ma w kadrze. Nie chcę, żeby nabawili się kontuzji - wyjaśnił swoją decyzję o wykluczeniu Hadjama szkoleniowiec FC Nantes.

- To nie jest kara. Jestem trenerem i ustalam zasady. To jego wybór, a ja go szanuję - dodał Kombouare.

Źródło: Getty Images Jaouen Hadjam

FC Nantes mimo tej decyzji nie miało wiele do powiedzenia w meczu ze Stade Reims w ostatniej serii spotkań, przegrywając na własnym terenie aż 0:3.