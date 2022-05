Trener Szwedów tłumaczy się z braku awansu. "Wojna dała Polsce przewagę"

22.03 | Robert Lewandowski o polskich piłkarzach grających w lidze rosyjskiej. - To ciężki temat - powiedział kapitan Biało-Czerwonych na konferencji prasowej.

Zobacz, co powiedział Czesław Michniewicz podczas konferencji prasowej przed meczem Szkocja - Polska.

Michniewicz o byciu specjalistą do spraw beznadziejnych i...

Reprezentacja Szwecji przygotowuje się do meczu z Polską. W poniedziałek trenowała na Stadionie Śląskim.

To pierwszy wywiad Anderssona po marcowych meczach barażowych. Szwedzi w półfinale pokonali u siebie Czechów 1:0, a w decydującym spotkaniu, rozegranym w Chorzowie, przegrali z Biało-Czerwonymi 0:2.

Polacy do finału awansowali automatycznie po wykluczeniu z rywalizacji Rosjan przez FIFA (w związku z agresją zbrojną na Ukrainę).

Janne Andersson o finale baraży z Polską

Koszulka Maradony sprzedana za astronomiczną kwotę mimo wątpliwości rodziny Pamiątki po... czytaj dalej » - Wszyscy zgodzili się co do tego, że było to dosyć trudne losowanie (odbyło się w listopadzie 2021 - red.). Potem nadeszła straszna wojna, która dała Polsce przewagę i nie polepszyła naszej sytuacji - oświadczył Andersson.

Przed barażowymi spotkaniami tematem przewodnim w szwedzkiej kadrze było to, że niewielu piłkarzy w ostatnich miesiącach regularnie grało w swoich klubach.

- Wielu zawodników przyjechało na zgrupowanie z niską samooceną. Tak się dzieje, kiedy nie grasz. (…) Nasz sposób pracy polega na stworzeniu środowiska, w którym gracze czują się bezpiecznie. Wtedy możemy stworzyć zespół pewny siebie. Z Czechami nie byliśmy dobrze przygotowani, ale wystarczająco, żeby ich pokonać - wyjaśnił trener skandynawskiej ekipy.

- Potem mieliśmy kilka dni, żeby przygotować się do spotkania z Polską. Stworzyliśmy dużo okazji, żeby objąć prowadzenie, ale nie zrobiliśmy tego - dodał.

Szwedzi najbliższe mecze rozegrają w czerwcu w Lidze Narodów. Ich rywalami będą Słowenia (2 czerwca), Norwegia (5 i 12 czerwca) oraz Serbia (9 czerwca).