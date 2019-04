Lewandowski będzie miał wsparcie. Utalentowany nastolatek już latem w Bayernie

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

O tym, że urodzony na początku 2000 roku piłkarz trafi do Monachium było wiadomo wcześniej. Początkowo miał jednak występować w HSV aż do lata 2020. To już jednak nieaktualne i - według informacji "Bilda" - do Bawarii trafi już 1 lipca.

Mistrzowie Niemiec zapłacą za reprezentanta Niemiec do lat 19 trzy miliony euro.

Świetne wejście do Bundesligi

Rummenigge wskazał swojego następcę. Mówił też o kontrakcie Lewandowskiego Rozmowa z... czytaj dalej » Arp dał się poznać piłkarskiej Europie w minionym sezonie. HSV grało jeszcze w Bundeslidze, a nastolatek wszedł w świat wielkiego futbolu bez żadnych kompleksów. W niemieckiej ekstraklasie potrafił zachwycać, uzbierał 18 spotkań, w których strzelił dwa gole.

Hamburg na najwyższym poziomie się nie utrzymał, a i forma Arpa zaczęła pikować. W trwających rozgrywkach na zapleczu stał się piłkarzem drugiego planu. Wchodzi głównie na końcówki, a w 15 meczach uzbierał ledwie 382 minuty. Bramek w statystykach szukać próżno, pojawiła się jedna asysta.

- Z pewnością miał inne cele na ten sezon, ale to naturalne, że tak młody piłkarz nie rozwija się cały czas w tym samym tempie. Arp z pewnością wyciągnie wnioski i będzie pracował jeszcze ciężej, by wskoczyć na wyższy poziom - uspokaja dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidżić.

19-latek, który wyceniany jest na cztery miliony euro, będzie drugim obok Lewandowskiego napastnikiem w kadrze mistrzów Niemiec.

Wcześniej Bayern potwierdził już dwa letnie transfery. Do Bawarii trafią francuscy mistrzowie świata - Benjamin Pavard ze Stuttgartu i Lucas Hernandez z Atletico.