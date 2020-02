Piłkarka nastawiła sobie zwichniętą rzepkę i wróciła do gry

Lewandowski dziękuje za wsparcie i apeluje: trzymajcie kciuki "Wkrótce wrócę i... czytaj dalej » Do pechowej sytuacji doszło w 50. minucie spotkania między St. Mirren a Inverness w The Champions League Cup, które przyjezdne przegrały ostatecznie aż 0:7.

Po upadku O'Toole, mimo dużego bólu, sama postanowiła nastawić sobie kolano. Co więcej, kiedy to zrobiła, dograła mecz do końca, czyli przebywała na murawie jeszcze przez 40 minut.

"Wielki szacunek dla Jane O'Toole"

Wyrazy uznania przekazał zawodniczce rzecznik prasowy St. Mirren. - Nasza kapitan jest twardzielką. Spójrzcie tylko, jak radziła sobie ze zwichniętym kolanem podczas ostatniego meczu z Inverness - przyznał przedstawiciel drużyny.

"Wielki szacunek dla Jane O'Toole, która kontynuowała grę mimo zwichniętej rzepki. Wbiła ją na siłę na miejsce i była ze swoją drużyną do ostatniego gwizdka" - napisano na stronie klubu.