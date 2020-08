Grał w kadrze, wzmocni Lecha. "Przychodzę do wielkiego klubu"

Sykora jest wychowankiem Viktorii Pilzno, a później występował w Slavii Praga, w której rozegrał 56 spotkań, zaliczając w nich 7 goli i 15 asyst. Ostatnie półtora roku spędził na wypożyczeniach do innych czeskich drużyn - wiosną 2019 roku grał w Slovanie Liberec, a ostatnio bronił barw FK Jablonec.

Nowy zawodnik Kolejorza jest także dziesięciokrotnym reprezentantem swojego kraju. W narodowych barwach strzelił dotychczas jednego gola, trafiając do siatki w meczu towarzyskim z Islandią w listopadzie 2017 roku.

Sykora: przychodzę do wielkiego klubu

- Moje mocne strony, to na pewno szybkość, technika i dobra kontrola nad piłką. Miałem okazję obejrzeć kilka meczów Lecha z poprzedniego sezonu. Wiem, że jest nastawiony na grę ofensywną, strzela dzięki temu dużo goli i myślę, że ja doskonale się w takim stylu grania odnajdę - powiedział Sykora po podpisaniu kontraktu.

Jak dodał, wiele słyszał o atmosferze na stadionie, który zrobiła na nim ogromne wrażenie.

- Wiem, że przychodzę do wielkiego klubu, który siedem razy w przeszłości wygrywał mistrzostwo Polski i ma dużą rzeszę wiernych fanów. Nie miałem okazji jeszcze poznać atmosfery, jaka panuje na stadionie w czasie meczów, ale widziałem w internecie kilka filmów z dopingiem poznańskich kibiców i już nie mogę się doczekać, by poczuć to na własnej skórze. W Czechach też mamy ładne piłkarskie obiekty, ale największy, należący do Slavii, jest pewnie połowę mniejszy od tego poznańskiego - podkreślił.

Czech będzie mógł zadebiutować w barwach Lecha w czwartek w meczu 1. rundy eliminacji Ligi Europy z łotewskim FK Valmiera.

Według serwisu Transfermarkt Kolejorz zapłacił za piłkarza Slavii 700 tys. euro.