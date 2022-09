Niespodziewane odejście z Bayernu. "Jak strata Lewandowskiego"

O odejściu wiceprezesa wykonawczego i dyrektora finansowego bawarski klub poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony klubowej. 30 czerwca 2023 roku kończy się jego umowa z monachijczykami i już wiadomo, że nie zostanie przedłużona.

- Miałem fantastyczne dziesięć lat w Bayernie. Pod względem sportowym i finansowym był to najbardziej udany okres w historii klubu, a dla mnie był to wielki zaszczyt, że mogłem mieć w tym swój wkład wraz z naszymi pracownikami. Po długim namyśle i niezwykłej dekadzie postanowiłem ponownie zdefiniować swoje osobiste cele - przyznał cytowany na stronie Bayernu Dreesen.



Michael Diederich appointed chief financial officer and executive vice chairman - Jan-Christian Dreesen leaving FC Bayern at own request. — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 29, 2022

W stolicy Bawarii działał od 2013 doku, najpierw jako dyrektor ds. finansowych, a pięć lat później dołączył do rady nadzorczej. To on odpowiadał za kształtowanie polityki finansowej mistrzów Niemiec.

"Bild" docenia i podkreśla, że "podczas kryzysu związanego z koronawirusem poprowadził Bayern - jako jedyny czołowy europejski klub - praktycznie bez strat".

"Jego absolutny szczyt miał miejsce w 2019 roku. Sprzedaż 750,4 mln euro, zysk netto 52,5 mln, kapitał własny 497,4 mln!" - analizuje niemiecki tabloid.

- Bycie wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem finansowym Bayernu to nie tylko praca, to także pasja. Zawsze będę w głębi serca kibicem Bayernu. Jestem pewien, że w nadchodzących latach będziemy nadal wspólnie świętować wiele tytułów. Fani zawsze byli szczególnie bliscy memu sercu. Hasło "Mia san mia" zawsze było i pozostanie moim najwyższym priorytetem - podsumował ciągle jeszcze aktualny dyrektor finansowy monachijskiego klubu.

Źródło: Getty Images Liczne puchary w gablocie to także duża zasługa Dreesena

Zdaniem "Bilda" jednym z głównych powodów decyzji Dreesena o odejściu po zakończeniu bieżącego sezonu były "czasami fundamentalnie sprzeczne poglądy i brak harmonii z następcą Karl-Heinza Rummenigge Oliverem Kahnem i dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem".

Dziennik twierdzi, że odejście Dreesena może odbić się dużą czkawką w klubie przy Saebener Strasse. "Gdyby Bayern notowany był na giełdzie, to ta wiadomość wstrząsnęłaby kursem akcji. Jego odejście jest jak strata Roberta Lewandowskiego" - czytamy w artykule.



BILD-Kommentar zum Dreesen-Aus - Ein Verlust wie Lewandowski https://t.co/cxY68cnmBw#BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) September 29, 2022





Klub poinformował już o następcy. 1 lipca 2023 roku nowym dyrektorem finansowym i wiceprezesem wykonawczym Bayernu zostanie mianowany Michael Diederich.