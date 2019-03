Bednarek zatrzymał trzecią drużynę w tabeli. Zmienne szczęście polskich bramkarzy

Początek meczu na St. Mary's Stadium pokazał, że Bednarka w sobotę będzie czekać niezwykle trudne zadanie. Dwukrotnie defensywie Świętych urywał się Harry Kane, ale w obu przypadkach strzelał niecelnie.

Tottenham nie zwalniał tempa. Po jednej z kolejnych akcji gości w 21. minucie bliski pokonania własnego bramkarza był Maya Yoshida. Piłka po rozpaczliwym wślizgu Japończyka odbiła się od słupka. Chwilę później w poprzeczkę z rzutu wolnego trafił Christian Eriksen. W tej sytuacji Angus Gunn tylko odprowadził piłkę wzrokiem.

Jubileuszowy gol Kane'a

Southampton bezbramkowy remis był w stanie utrzymać tylko do 26. minuty. Dele Alli dokładnym podaniem obsłużył Kane'a, który zachował zimną krew i z ostrego kąta pokonał Gunna. Do Anglika nie zdążył w porę doskoczyć Jannik Vestergaard. Jak podał serwis Opta, dla Kane'a był to 200. gol strzelony w karierze, licząc zarówno rozgrywki klubowe, jak i reprezentacyjne.



Stracona bramka nie ożywiła zbytnio gospodarzy. Do końca pierwszej połowy nie byli oni w stanie ani razu poważnie zagrozić Hugo Llorisowi. Ograniczali się do nieśmiałych prób z dystansu.

Dopiero w 55. minucie Święci pokazali się z dobrej strony w ofensywie. Po kontrze piłkę w polu karnym dostał Nathan Redmond, jednak z ostrego kąta trafił tylko w boczną siatkę.

Święci odwrócili losy

Ale z minuty na minutę gospodarze poczynali sobie w ofensywie coraz odważniej. O ile po pierwszej połowie o ich grze nie można było napisać zbyt wiele dobrego, tak po przerwie zdecydowanie tak.

W 77. minucie przyszło wyrównanie. Piłka dość szczęśliwie trafiła na piąty metr do Yana Valery'ego, a ten ze spokojem pokonał Llorisa. Dla 20-letniego Francuza był to drugi mecz ligowy z rzędu ze zdobytą bramką. W poprzedniej kolejce trafił na Old Trafford przeciwko Manchesterowi United. Dla Valery'ego było to wtedy premierowe trafienie w lidze angielskiej.

Gospodarze poszli za ciosem i chwilę później wyszli na prowadzenie. Znakomicie z rzutu wolnego przymierzył James Ward-Prowse. Jak się okazało, wychowanek Świętych ustalił wynik spotkania i niespodzianka stała się faktem.

Fabiański bez punktów, czyste konto Boruca

Nie była to udana sobota dla innego z naszych reprezentantów Łukasza Fabiańskiego. Polak już w 4. minucie wyjazdowego meczu West Hamu United z Cardiff City musiał wyciągać piłkę z własnej bramki. Obrońcy nie zdołali upilnować Juniora Hoiletta, który trafił z najbliższej odległości.

Fabiański miał niewiele do powiedzenia także w 56. minucie, gdy na 2:0 dla gospodarzy podwyższył Victor Camarasa. Do końca wynik nie uległ już zmianie i kibice Młotów mogą mówić o sporym rozczarowaniu.

Czyste konto zachował natomiast Artur Boruc, a jego Bournemouth pokonało na Kirklees Stadium czerwoną latarnię Premier League - zespół Huddersfield Town. The Cherries wygrali 2:0 po golach Calluma Wilsona i Ryana Frasera. Były reprezentant Polski nie miał w tym spotkaniu zbyt wiele pracy.

Wyniki sobotnich spotkań 30. kolejki Premier League:

Crystal Palace - Brighton & Hove Albion 1:2

Cardiff City - West Ham United 2:0

Huddersfield Town - Bournemouth 0:2

Leicester City - Fulham 3:1

Newcastle United - Everton 3:2

Southampton - Tottenham 2:1

O 18:30 Manchester City podejmie Watford