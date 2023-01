Bednarek ponownie w Southampton. Wesprze zespół w walce o utrzymanie

Jan Bednarek, obrońca Aston Villi. Po sukcesie w Polsce Jan trafił do Southampton, a następnie do Aston Villi, gdzie udało mu się zrealizować swoje marzenia. Teraz marzy o sukcesie na mistrzostwach świata w Katarze. Zobacz materiał przygotowany we współpracy Eurosportu z Olympic Channel.

"Klub może potwierdzić, że wypożyczenie obrońcy Jana Bednarka do Aston Villi zostało skrócone. 26-letni reprezentant Polski wrócił, aby wesprzeć swoim doświadczeniem drużynę Nathana Jonesa w pozostałej części sezonu" - napisano w wydanym oświadczeniu.



#SaintsFC can confirm it has recalled Jan Bednarek from his loan at #AVFC. — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 23, 2023





W Anglii gra już sześć lat

Aston Villa lepsza od Tottenhamu. Grali Cash i Bednarek Aston Villa w... czytaj dalej » Bednarek jest zawodnikiem Southampton - aktualnie ostatniego zespołu w tabeli ligi angielskiej - od 2017 roku. W barwach tego klubu wystąpił w 133 meczach w Premier League, strzelając w nich siedem goli. Wcześniej był piłkarzem Lecha Poznań i Górnika Łęczna.

W Aston Villi, której graczem jest także między innymi Matty Cash, obrońca zagrał w czterech spotkaniach, ale tylko w jednym od pierwszej do ostatniej minuty - ze Stevenage w Pucharze Anglii.

Ani w tym meczu, ani w trzech ligowych, w których na murawie pojawił się 26-latek, The Villans nie odnieśli zwycięstwa.