Bednarek wyróżniony razem z Mbappe i Donnarummą. Polak w najlepszej jedenastce do lat 23

- Każdy wie, jakie błędy popełniliśmy i teraz każdy chce pokazać, że jesteśmy mocnym zespołem. Nie załamujemy się. Zawaliliśmy, ale przed nami jeszcze dwa mecze. Będziemy walczyć i mam nadzieję, że zakończy się to szczęśliwie - powiedział Jan Bednarek. W niedzielę Polska rozegra drugi mecz na mistrzostwach świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Kolumbia.

Nowy rozdział w historii Tottenhamu. "To sprawia, że stadion Arsenalu wygląda głupio" Drużyna... czytaj dalej » Kariera Jana Bednarka jest idealnym przykładem sinusoidy w życiu piłkarza. Na początku sezonu były obrońca Lecha Poznań nie dostawał szans na grę, ale wszystko odmieniło pojawienie się w Southampton trenera Ralpha Hasenhuettla. Stało się to na początku grudnia 2018 roku.

Pod wodzą austriackiego menedżera Polak zagrał we wszystkich ligowych spotkaniach od pierwszej do ostatniej minuty. Praktycznie po każdym meczu zbiera pozytywne oceny i ma dobre statystyki.

Duże wyróżnienie stopera

Reprezentant Polski znalazł uznanie specjalistów pracujących w serwisie whoscored.com. Bednarek został wybrany do najlepszej jedenastki złożonej z graczy do lat 23. Są w niej zawodnicy występujący w ligach europejskich. W zestawieniu brana była pod uwagę dyspozycja od początku rozgrywek. Średnia nota, jaką uzyskał to 7,12. Trzeba przyznać, że polski obrońca ma doborowe towarzystwo.

Źródło: Twitter Jedenastka whoscored.com Bednarek

Jedenastka sezonu złożona z zawodników poniżej 23 lat: Donnarumma - Atal, Bednarek, Konate, Hakimi - Pepe, Grujić, Rodrigo, Sancho - Mbappe, Joelinton.

Najwyższą średnią ocenę ma Kylian Mbappe (8,06).

Jan Bednarek w tym sezonie rozegrał łącznie 19 meczów w barwach Southampton oraz 7 w reprezentacji Polski.