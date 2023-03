Trudna noc Polaków po meczu z Czechami. "Wiele rozmów wewnątrz grupy"

Trudno było wyobrazić sobie gorszą inaugurację eliminacji. W piątkowym meczu Biało-Czerwoni przegrywali 0:2 po zaledwie trzech minutach.

Jan Bednarek: było wiele rozmów wewnątrz grupy

"To nie może się powtórzyć". Santos wcześniej tego nie doświadczył Fernando Santos... czytaj dalej » - Każdy z zawodników i członków sztabu szkoleniowego ciężko przeżył spotkanie w Pradze. Noc była trudna, każdy z nas ponownie rozgrywał to spotkanie w głowie. Było wiele rozmów wewnątrz grupy. Wiemy, co było nie tak, co nie funkcjonowało. Teraz patrzymy, co jest przed nami. Musieliśmy oczyścić głowy i zregenerować umysł – powiedział piłkarz Southampton.

- Mecz z Czechami był w naszym wykonaniu zły. Najważniejsza jednak jest reakcja. Musimy pokazać, że jesteśmy dobrą drużyną, która potrafi być agresywna i kreować sytuacje. Dwa dni przerwy między meczami to wystarczający czas, by się zregenerować. Będziemy w 100 proc. przygotowani do poniedziałkowego spotkania – zaznaczył.

Trzeba przygotować się na walkę

Dla Albanii będzie to dopiero pierwszy mecz w eliminacjach. Biało-Czerwoni wiedzą jednak, czego spodziewać się po poniedziałkowym rywalu. W ostatnim czasie dwukrotnie mierzyli się z nimi przy okazji eliminacji mistrzostw świata 2022 i choć dwukrotnie wygrali, nie były to spotkania dla nich łatwe.

- Pamiętamy, że oba mecz były trudne. Bardzo fizyczne, nie brakowało walki. Na to musimy się przygotować. Jeżeli zagramy na maksimum swoich możliwości, to ten mecz wygramy, nieważne, co zrobi Albania – ocenił Bednarek.

Wychowanek Lecha Poznań, mimo bolącego żebra, będzie gotowy do gry w poniedziałek

- Żebro, jak żebro, nie ma się na czym skupiać. Staramy się z doktorem, bym nie odczuwał bólu. Muszę pewne rzeczy przecierpieć – przyznał.

Początek poniedziałkowego spotkania na PGE Narodowym o godz. 20.45. Relacja tekstowa w eurosport.pl.