Bednarek nie zawiódł. Southampton ma punkt

Manchester ze wsparciem króla. Bitwa o Anglię na oczach Haralda V Król Norwegii... czytaj dalej » Zdecydowanymi faworytami meczu na Molineux byli piłkarze Wolverhampton. Zwłaszcza że tuż przed przerwą reprezentacyjną piłkarze Nuno Esperito Santo zdołali ograć na wyjeździe mistrzowski Manchester City 2:0.

W zupełnie innych nastrojach na mecze eliminacji Euro 2020 rozjeżdżali się piłkarze Southampton. Bednarek i jego koledzy przegrali trzy ostatnie mecze w Premier League, przez co znaleźli się w strefie spadkowej.

Gra polskiego obrońcy była dość mocno kwestionowana, jednak w meczu z Wolverhampton trener Ralph Hasenhuttl zdecydował się mu zaufać.

VAR w roli głównej

W pierwszej połowie to Southampton oddało więcej strzałów – aż osiem. Rui Patricio nie musiał jednak interweniować, gdyż wszystkie były niecelne.

Zdecydowanie bardziej konkretni byli gospodarze. Gdyby nie VAR i czujne oko sędziów, to Raul Jimenez schodziłby do szatni z dubletem. W pierwszej sytuacji wykorzystał prostopadłe podanie, następnie minął bramkarza i umieścił piłkę w siatce. Jego radość nie trwała jednak długo, bo sędziowie dopatrzyli się zagrania ręką.

Piłkarz Liverpoolu w Księdze Rekordów Guinnessa. "To dla mnie honor" Trent... czytaj dalej » Druga sytuacja była zdecydowanie bardziej skomplikowana. Jimenez przyjął piłkę w polu karnym tyłem do bramki gości, po czym wyłożył ją na strzał. Z nim Angus Gunn sobie poradził, jednak przy dobitce Jimeneza nie miał już szans. Po analizie VAR gol został jednak anulowany. Okazało się, że Meksykanin już w momencie przyjęcia piłki znajdował się na pozycji spalonej.

Gol dla gości i przełamanie Jimeneza

Druga połowa rozpoczęła się od niespodziewanej bramki dla Świętych. W 53. minucie Danny Ings wykorzystał niedokładność i gapiostwo obrońców gospodarzy. Przejął piłkę, wbiegł z nią w pole karne i precyzyjnym uderzeniem po ziemi pokonał Patricio.

Radość piłkarzy Hasenhuttla nie trwała jednak długo. W 61. minucie Jimenez wreszcie mógł cieszyć się z gola. 28-latek wykorzystał pewnie rzut karny, po faulu Pierre'a Hojbjerga na Conorze Coadym. Sytuacja nie była oczywista i znów sędziowie musieli odwołać się do VAR-u.

W końcówce meczu Wilki próbowały przycisnąć, jednak defensywa Southampton nie popełniła większych błędów. Tym samym Święci wreszcie się przełamali i wywieźli z Molineux punkt. To ich pierwsza zdobycz od 14 września.



FULL-TIME Wolves 1-1 Southampton



Raul Jimenez's penalty cancels out Danny Ings' opener as the spoils are shared#WOLSOUpic.twitter.com/bev2RnITwS — Premier League (@premierleague) 19 października 2019

Wolverhampton - Southampton 1:1 (0:0)

bramki: Jimenez 61 z karnego - Ings 53

Wolverhampton: Patricio - Boly, Coady, Bennett (18. Vallejo) - Traore, Dendoncker, Neves (48. Doherty), Moutinho, Jony - Jimenez, Cutrone (62. Jota)

Southampton: Gunn - Vestergaard, Yoshida, Bednarek - Bertrand, Hojbjerg, Romeu (82. Danso), Ward-Prowse, Valery (76. Boufal) - Redmond, Ings

Wyniki pozostałych meczów 9. kolejki Premier League:

Everton – West Ham United 2:0

bramki: Bernard 17, Sigurdsson 90+2

Aston Villa – Brighton 2:1

bramki: Grealish 45+2, Targett 90+5 - Webster 21

Bournemouth – Norwich 0:0

Chelsea – Newecastle 1:0

bramki: Alonso 73

Leicester – Burnley 2:1

bramki: Vardy 45, Tielemans 74 - Wood Ch. 26

Tottenham – Watford 1:1

bramki: Alli 86 - Doucoure 6