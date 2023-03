Ból głowy Santosa. Kontuzjowany Bednarek nie dokończył meczu Premier League

To był pechowy dzień dla środkowych obrońców Świętych. Już w ósmej minucie z powodu kontuzji musiał zostać zmieniony Niemiec Armel Bella-Kotchap, a jeszcze w pierwszej połowie jego los podzielił Bednarek.

Próbował wrócić do gry

Czerwona kartka za brutalny faul. W drodze do szatni płakał Casemiro ma... czytaj dalej » Niespełna 27-letni reprezentant Polski, w przepychance przy stałym fragmencie gry, otrzymał przypadkowy cios łokciem w żebra. Miał problemy ze złapaniem oddechu. Widać było, że uraz jest bolesny.



Bednarek próbował wrócić do gry, ale ostatecznie - w 34. minucie - okazało się, że konieczna jest zmiana.



Na razie nie wiadomo jeszcze, jak poważny to uraz. To ważna informacja dla trenera Fernando Santosa, którego podopieczni zagrają wkrótce w eliminacjach Euro 2024 - 24 marca z Czechami w Pradze i trzy dni później z Albanią w Warszawie.



Ewentualna absencja Bednarka byłaby koszmarną wiadomością dla Portugalczyka przed jego debiutem. Kamil Glik jest bowiem kontuzjowany i nie został powołany, a inny ze środkowych obrońców Jakub Kiwior wciąż nie wywalczył miejsca w składzie Arsenalu.



W meczu Aston Villa - AFC Bournemouth (3:0) całe spotkanie w barwach gospodarzy rozegrał Matty Cash, również powołany na marcowe mecze reprezentacji Polski.