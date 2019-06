James Rodriguez o krok od Napoli. "Prezydent Realu dał się przekonać"

W poniedziałek dziennikarz Sky Sports Italia Gianluca Di Marzio informował już, że Real Madryt zezwoli na kolejne wypożyczenie Jamesa. Włoch wskazywał na Napoli. Dzień później ten kierunek potwierdziła stacja ESPN Colombia.

Na oficjalnym profilu na Twitterze ESPN Colombia zamieściło grafikę podpisaną "James w Napoli". Po jakimś czasie tweet został jednak usunięty.



ESPN in Colombia has announced that James is joining Napoli. #Mercatopic.twitter.com/O2kcJyqo09 — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) June 18, 2019





Coś jest jednak na rzeczy. Sprawę opisała również "La Gazzetta dello Sport".

"Prezydent Florentino Perez ostatecznie dał się przekonać Napoli i zaakceptował ich ofertę za Jamesa Rodrigueza" - czytamy we włoskim dzienniku.

"Początkowo Perez domagał się 55 milionów, ale zgodził się na obniżkę. Prawdopodobnie przekonał go sam zawodnik, który był bardzo zdeterminowany, by zmienić pracodawcę i ponownie pracować z Carlo Ancelottim. Teraz Napoli zapłaci 10 milionów euro za roczne wypożyczenie, a za dwanaście miesięcy przeleje jeszcze 40 milionów, by pozyskać zawodnika na zasadzie transferu definitywnego" - napisano.

Rodriguez w Napoli spotka się z doskonale mu znanym Ancelottim. Obaj panowie mieli już okazję ze sobą pracować w Realu Madryt oraz krótko w Bayernie.

Wszystko więc wskazuje na to, że oficjalne ogłoszenie przenosin Jamesa do Neapolu jest tylko kwestią godzin. Pozostaje więc pytanie, jaki wpływ przybycie Kolumbijczyka będzie miało na pozycję w drużynie Piotra Zielińskiego.

Kontrakt 27-letniego kolumbijskiego pomocnika z Realem wygasa po sezonie 2020/21. James nie znajduje się jednak w planach trenera Królewskich Zinedine’a Zidane’a.