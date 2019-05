James Rodriguez odejdzie z Bayernu. "Relacje nie do naprawienia"

Wygląda na to, że Bayern Monachium wiedział, co robi, gdy dwa lata temu zdecydował się na wypożyczenie Rodrigueza z opcją pierwokupu. Pierwszy sezon Kolumbijczyka na Allianz Arena był dość udany, ale już w drugim jego postawa pozostawiała sporo do życzenia. Tym samym Bawarczycy nie skorzystają z klauzuli i nie wykupią piłkarza za 42 miliony euro.

"James Rodriguez 15 lipca ponownie będzie zawodnikiem Realu Madryt, albowiem tego dnia Bayern Monachium straci możliwość kupna piłkarza. Bawarczycy podjęli decyzję o rezygnacji z usług Kolumbijczyka, który po dwóch sezonach spędzonych na wypożyczeniu powróci do stolicy Hiszpanii. Powodem są m.in. jego relacje ze szkoleniowcem Niko Kovacem, których nie da się naprawić" – czytamy.

"Kilka osób piastujących wysokie stanowiska chciałoby, żeby James pozostał w zespole, ale chorwacki trener jest niezadowolony z postawy piłkarza, który już latem ubiegłego roku twierdził, że chciałby wrócić do Madrytu" – podkreśla "Marca".

W obecnym sezonie James rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił siedem goli i zanotował sześć asyst. Ostatnio piłkarz pełnił rolę rezerwowego i pojawiał się na boisku w końcówkach spotkań. W meczu ligowym z FC Nuernberg doznał kontuzji łydki i prawdopodobnie nie pojawi się na boisku do końca rozgrywek Bundesligi. W poprzednim sezonie zdobył osiem bramek i miał 14 asyst w 39 meczach.

Problem w tym, że James nie wie, gdzie będzie za dwa miesiące. W Realu również go nie chcą. Zdaniem "Daily Mirror" poważnie zainteresowany jego sprowadzeniem jest Arsenal, a w grę wchodzi również Manchester United.

"Zinedine Zidane na niego nie liczy. Piłkarz opuścił Santiago Bernabeu, bo Francuz nie przewidział dla niego żadnej istotnej roli. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2021 roku, a Real wysłucha wszystkich ofert. James byłby szczęśliwy, gdyby mógł wrócić i prawdopodobnie pogodziłby się nawet z rolą rezerwowego, ale Zidane postawił sprawę jasno i nie ma dla niego miejsca w zespole" – wyjaśnia "Marca".

Rodriguez trafił do ekipy Królewskich latem 2014 roku z AS Monaco. Florentino Perez zapłacił za niego 75 milionów euro. Przewiduje się, że 27-letni zawodnik będzie mógł odejść za 45 milionów euro.