Kluczowe dni w sprawie Jamesa. Nie chce do Realu, może trafić do Anglii

Zawodnicy RB Lipsk przygotowują się do finału Pucharu Niemiec, w którym zagrają z Bayernem Monachium w sobotę. Transmisja od 19:15 tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

James spędził dwa sezony na Allianz Arena w ramach wypożyczenia z Realu Madryt. Umowa z Kolumbijczykiem kończy się w czerwcu tego roku. Po zakończeniu sezonu pomocnik ma wrócić na Santiago Bernabeu. Z Realem wiąże go kontrakt do połowy 2021 roku. Jeśli jednak wierzyć doniesieniom niemieckiej telewizji "Sport1", istnieje szansa, że Kolumbijczyk zostanie w Bayernie. Prezydent FCB Karl-Heinz Rummenigge już ponoć rozmawiał telefonicznie z agentem piłkarza Jorge Mendesem. James Rodriguez odejdzie z Bayernu. "Relacje nie do naprawienia" Jak informuje... czytaj dalej »

Polubił Monachium

Przyszłość 27-latka w Monachium jest możliwa. Kolumbijski rozgrywający podkreślił przywiązanie do stolicy Bawarii. - Nie wiem, co dalej. Jestem w stanie tylko powiedzieć, że czuję się tutaj bardzo dobrze. Zobaczymy, co się wydarzy w nadchodzącym tygodniu - powiedział James w rozmowie z dziennikiem "Bild".

W dalszej części rozmowy z "Bildem" opowiada, że w stolicy Bawarii jest również jego partnerka i oboje gotowi są zostać. Nie od dziś również wiadomo, że piłkarz nigdy nie miał dobrych relacji z trenerem Realu Madryt Zinedine'm Zidane'm.

Anglicy stoją w kolejce

Inaczej twierdzą dziennikarze telewizji Sky Germany. Według nich Jamesowi bliżej do odejścia niż zostania. Jak donosi angielski dziennik "Mirror", najbardziej zainteresowane Kolumbijczykiem są trzy kluby z Premier League: Liverpool, Manchester United i Arsenal.

James w mijającym już sezonie zagrał dla Bayernu 28 spotkań, w których strzelił siedem goli i zaliczył sześć asyst. Monachium opuszczają latem skrzydłowi Arjen Robben i Franck Ribery. Przed nowym sezonem mistrzowie Niemiec na razie zdążyli zadbać o defensywę. Na Allianz Arena trafi dwóch francuskich obrońców: Lucas Hernandez i Benjamin Pavard. Monachijczycy są gotowi wydać fortunę na Leroya Sane z Manchesteru City, pytali również o Kaia Havertza z Bayeru Leverkusen.

Szefowie Bayernu w oficjalnych wypowiedziach na temat Jamesa zapowiadają, że do ostatecznych rozmów zasiądą dopiero po sobotnim finale Pucharu Niemiec z RB Lipsk. Początek transmisji ze Stadionu Olimpijskiego w Berlinie o 19:15.