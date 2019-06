Napoli "gotowe do poświęceń". Kusi Jamesa zastrzeżoną koszulką

Z nim, w latach 1984-1991, występował nie byle kto, bo słynny Diego Maradona. Klub sięgnął wtedy po dwa tytuły mistrzowskie, czego potem nigdy już nie powtórzył. Gracza pokroju "Boskiego Diego" także się nie doczekał. Był rok 2000, gdy magiczny trykot w końcu został zastrzeżony.

Po prawie dwóch dekadach numer ma zostać przywrócony tylko po to, aby przyciągnąć Rodrigueza. Ten, choć formalnie jest piłkarzem Realu, dwa ostatnie sezony spędził na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. W Madrycie przez ten czas niewiele się zmieniło. Szefowie klubu wciąż nie widzą dla zawodnika miejsca, on nie pali się do tego by grać na Bernabeu. Kolejna przeprowadzka wydaje się być nieunikniona.

Real chce 50 milionów

Trop prowadzi do Włoch. Niedawno prezes neapolitańczyków Aurelio de Laurentis przyznał, że w sprawie przenosin Kolumbijczyka "gotów jest do poświęceń".

Chodziło mu pewnie o wspomniany numer, z czego nie wszyscy fani Napoli muszą być zadowoleni. Dla wielu z nich Maradona to ikona, a wręczenie nowemu piłkarzowi wyjątkowej koszulki za darmo byłoby nie na miejscu.

Argentyńczyk jest wielbiony pod Wezuwiuszem do dziś, czego dowodem jest między innymi mural powstały przed dwoma laty na jednym z budynków.



Wczoraj junior dzisiaj senior. Najnowszy mural z Diego. Król Neapolu. #włoskarobota#Maradona Więcej w nd. w @ElevenSportsPLpic.twitter.com/lh3TznHLsO — Piotr Dumanowski (@PDumanowski) 31 marca 2017





Jak pisze "As", prezes Królewskich chciałby za Rodrigueza 50 milionów euro. Włosi woleliby wypożyczyć piłkarza na rok, zapłacić za to dziesięć milionów i ewentualnie dopiero po tym okresie wyłożyć kolejne 30 milionów, aby dokonać transferu definitywnego.

Negocjacje trwają. Nad wszystkim czuwa agent zawodnika Jorge Mendes. W tym czasie Rodriguez walczy z reprezentacją w Copa America. Kolumbia bez straty punktu, a nawet gole, awansowała już do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Chile.