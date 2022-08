Kłótnia piłkarzy Liverpoolu na boisku. Klopp zaniepokojony

Po remisach z Fulham (2:2) i Crystal Palace (1:1) zespół Juergena Kloppa liczył, że na Old Trafford doczeka się premierowego zwycięstwa. Zwłaszcza że w poprzednich rozgrywkach The Reds wygrywali "Bitwę o Anglię" przekonująco - 5:0 na wyjeździe i 4:0 u siebie.

"To coś więcej niż normalna sprzeczka"

W poniedziałek wieczorem to kibice Czerwonych Diabłów mieli w końcu powody do radości (sezon zaczęli od dwóch porażek). Gospodarze szybko objęli prowadzenie po strzale Jadona Sancho w 16. minucie. Tuż po golu realizator wychwycił rozmowę Jamesa Milnera i Virgila van Dijka.



Milner a très bien compris à quel jeu jouait ce connard de Van Dijk mdrrr pic.twitter.com/RVYKLIMJpx — (@Pepe19ii) August 22, 2022





Pomocnik Liverpoolu, wymanewrowany przez Sancho, miał duże pretensje do kolegi z zespołu o brak reakcji przy strzale Anglika. Zwłaszcza na powtórkach było widać, że holenderski obrońca zachował się w tej sytuacji niezwykle biernie, nie jak on. - Wyp******asz do niego - takich słów, według brytyjskich mediów, użył Milner, krzycząc na Van Dijka, najlepszego piłkarza roku UEFA sezonu 2018/19.



Milner managed to slow Sancho for about 5 or 6 seconds, but Van Dijk didn’t move a muscle towards him !



Long lonnnng season waiting for him, including a World cuppic.twitter.com/LWmRqXy3To — Mad Madrid (@MaadMadrid) August 22, 2022





Sytuacja ta jest szeroko komentowana w Anglii. - Gdybym był Kloppem, martwiłbym się tym, co w poniedziałek widziałem - ocenił w telewizji Sky Sports były czołowy pomocnik Manchesteru United, a obecnie ekspert Roy Keane.

- Van Dijk kłóci się z Milnerem, wiem, że to może się zdarzyć, ale wydawało się, że to coś więcej niż normalna sprzeczka - skwitował były kapitan Czerwonych Diabłów.

W 53. minucie prowadzenie United podwyższył Marcus Rashford. W końcówce spotkania Liverpool zdołał odpowiedzieć trafieniem Mohameda Salaha, ale było to zbyt mało choćby na remis.

- Liverpool był absolutnie szokujący w defensywie. Za każdym razem, gdy United atakowali w pierwszej połowie, wyglądało na to, że strzelą gola. To było zawstydzające. Liverpool nie był gotowy na mecz derbowy - podkreślił na antenie Sky Sports Jamie Carragher, legendarny obrońca The Reds.

- Manchester United spotkał się z dużą krytyką za swoją grę w defensywie w Brentford (0:4), teraz Liverpool powinien być potraktowany dokładnie tak samo - dodał.

Klopp: występ daleki od ideału

Co na to menedżer wicemistrza Anglii? Według Kloppa, wpływ na kiepskie wyniki mają liczne kontuzje w zespole. Poniedziałkowy mecz z trybun Old Trafford obejrzeli m.in. Thiago Alcantara i Darwin Nunez (zawieszony za czerwoną kartkę).

- Jesteśmy w dość ciężkiej sytuacji, jeśli chodzi o kontuzje. W trakcie tygodnia mieliśmy do dyspozycji 14, może 15 zawodników i musimy pilnować, żeby urazów nie było więcej. Powinniśmy wygrać ten mecz... Wiem, że po porażce brzmi to niedorzecznie, ale tak właśnie myślę - zaznaczył Niemiec.

Źródło: Getty Images Klopp ma o czym myśleć

Wicemistrz Anglii nie wygrał żadnego z trzech spotkań i jest dopiero na 16. pozycji z dwoma punktami na koncie.



- Nasz występ był daleki od ideału. Musimy się teraz przygotować do meczów z Bournemouth oraz Newcastle United. To jak w życiu - gdy pada deszcz, musisz szukać schronienia pod parasolem, co w naszej sytuacji, którą jestem zaniepokojony, oznacza szukanie optymalnych rozwiązań - tłumaczył trener finalisty Ligi Mistrzów.

Wyniki 3. kolejki:



sobota

Tottenham - Wolverhampton 1:0

Crystal Palace - Aston Villa 3:1

Everton - Nottingham Forest 1:1

Fulham - Brentford 3:2

Leicester City - Southampton 1:2

Bournemouth - Arsenal 0:3



niedziela

Leeds United - Chelsea 3:0

West Ham United - Brighton 0:2

Newcastle United - Manchester City 3:3



poniedziałek

Manchester United - Liverpool 2:1