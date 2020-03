Wszyscy widzieli już piłkę w bramce. Obrońca Liverpoolu z interwencją weekendu

Liverpool się odrodził. Zaczął od katastrofy W meczu... czytaj dalej » Ekipa Juergena Kloppa jest w trwających rozgrywkach hegemonem. Od lata liverpoolczycy wygrywali praktycznie wszystko i wszędzie. Zadyszka pojawiła się w ostatnich dniach, kiedy dwa razy z rzędu (z Watfordem w Premier League i Chelsea w pucharze Anglii) schodzili z boiska jako drużyna pokonana.

Kluczowa interwencja Milnera

Przełamanie przyszło w sobotę. The Reds uporali się z Bournemouth 2:1, gole strzelali - jak zwykle - Mohamed Salah i Sadio Mane, ale zwycięstwa nie byłoby, gdyby nie postawa Milnera. 33-letni to bohater nieoczywisty, zwykle rezerwowy, który tym razem rozpoczął od pierwszej minuty wskutek kontuzji Andrew Robertsona.

Krótko po przerwie weteran angielskich boisk wykonał coś, czego kibice The Reds długo mu nie zapomną. Milner w pełnym sprincie przebiegł kilkadziesiąt metrów i tuż sprzed linii bramkowej wybił piłkę na rzut rożny po tym, jak Ryan Fraser przelobował Adriana. Gdyby nie ta interwencja, Liverpool prawdopodobnie nie wygrałby spotkania.





Już po meczu Milner swoją rolę umniejszał. - Bycie w świetle reflektorów mnie nie interesuje. Nie leży to w moim charakterze. Robię po prostu wszystko, by pomagać drużynie na boisku i poza nim - przyznał, wzruszając ramionami.



Zwrócił też uwagę, że pewny już praktycznie ligowy sukces to nie tylko zasługa pierwszego, naszpikowanego gwiazdami składu. - Każdy gracz ma swoje zalety i każdy dokłada swoją cegiełkę. Nieistotne jest to, czy występujesz w każdym meczu - powiedział.



W podobnym tonie występ Milner skomentował trener Klopp. - Wykonuje kapitalną pracę na boisku, ale też poza nim, dlatego bardzo się cieszę, że go mamy. Jestem bardzo szczęśliwy, że wykonał tę kluczową interwencję. Ale nie mówmy tylko o niej, bo Milner zagrał fantastycznie w całym meczu - skwitował niemiecki szkoleniowiec.

Liverpool może świętować, nie wychodząc na boisko

Choć korki od szampana w mieście Beatlesów jeszcze nie wystrzeliły, to butelki z pewnością są już dobrze schłodzone. Obecnie Liverpool, po rozegraniu 29 meczów (dziewięć do końca sezonu), ma 25 punktów przewagi nad drugim Manchester City (28 rozegranych meczów). Oznacza to, że niezależnie od wyników Obywateli, The Reds będą mogli świętować po dwóch kolejnych wygranych.

Może się również okazać, że Liverpool zdobędzie tytuł nawet bez gry. Ma to związek z terminarzem, bo City następne mecze zagra 11 marca (z Arsenalem) i 14 marca (z Burnley), a Liverpool dopiero 16 marca (z Evertonem). Jeśli Obywatele przegrają oba te spotkania, The Reds zostaną mistrzami 14 marca.