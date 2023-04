Wściekłość młodego gracza Bayernu. Niemcy zaskoczeni sceną po meczu

Bayern przegrał ćwierćfinał w dramatycznych okolicznościach. Decydującego gola stracił w 95. minucie po karnym, który został podyktowany za zagranie ręką, właśnie przez Musialę. Młody zawodnik zespołowi tego dnia nie pomógł. Wszedł w drugiej połowie, gdy był już remis. Nie błyszczał.

Trener rywali zignorowany

Zaraz po spotkaniu do piłkarza podszedł Christian Streich, trener gości. Chciał go pocieszyć, tymczasem został kompletnie zignorowany. Dwudziestolatek nie zamienił z nim słowa, nie podał ręki, unikał nawet kontaktu wzrokowego.

Zachowanie Musiali było szeroko komentowane w poniedziałek w niemieckich serwisach przez dziennikarzy i w mediach społecznościowych przez fanów. Zdania były podzielone.

Zawodnik Bawarczyków był krytykowany, wielu kibiców zarzucało mu brak szacunku wobec 57-letniego trenera. Obrońcy zawodnika twierdzili z kolei, że po tym, co się stało, miał on prawo być wściekły. Zareagował naturalnie, a to, co pokazał, było po prostu sportową złością.



Jamal Musiala nie miał ochoty na pogawędki z trenerem Freiburga

W czwartek popołudniu Musiala przemówił w mediach społecznościowych.

"Gorzki finał wczorajszego meczu dla nas wszystkich, a dla mnie szczególnie. Akcja poprzedzająca rzut karny była nieszczęśliwa i zdenerwowała mnie najbardziej, uwierzcie. Nie ma czasu zwieszać głów. Będę dalej dawał z siebie wszystko, żeby osiągnąć wszystko, czego od nas w tym roku oczekujecie" - napisał.

Koszulka w ramach przeprosin

Jak widać, nie odniósł się bezpośrednio do sceny z trenerem Freiburga. Okazuje się jednak, że jeszcze tego samego wieczoru ostatecznie odbył z nim rozmowę. Teraz zamierza zrehabilitować się za niemiłą sytuację i przekazać mu swoją koszulkę po ligowym meczu tych drużyn, który odbędzie się już w sobotę (15.30).

"Każdy, kto mnie zna, wie, jak bardzo smutny byłem w tamtym momencie" - wspomina. - Zgodnie z obietnicą, przekażę swoją koszulkę - zapewnił we wpisie umieszczonym na instagramowym koncie niemieckiej telewizji Sky.