Niemcy nie mieli takiego kadrowicza. Musiala bije kolejne rekordy

Urodzony 26 lutego 2003 roku zawodnik od dawna jest uważany za wielki talent. Dzięki dobrej grze w Bayernie Monachium dostaje kolejne powoływania do reprezentacji Niemiec.

Źródło: Getty Images Jamal Musiala był trudny do powstrzymania dla Włochów

Musiala imponuje

"Jaka żenada. Totalna katastrofa". Niemcy zaszaleli, rozpacz we Włoszech Przebudzenie... czytaj dalej » W wygranym meczu z Włochami Musiala po raz kolejny zaimponował. Mimo że wszedł na boisko dopiero w 75. minucie (zmienił Thomasa Muellera), to popisał się aż 13 dryblingami, co jest rekordem dywizji A Ligi Narodów. Taki zmiennik to skarb.

W kadrze naszych zachodnich sąsiadów Musiala zadebiutował 25 marca 2021 roku. Zagrał w wygranym meczu z Islandią 3:0, w eliminacjach mistrzostw świata w Katarze. Był wówczas najmłodszym niemieckim debiutantem od czasów słynnego Uwe Seelera (1954 r).

Musiala został też powołany na ostatnie mistrzostwa Europy. 23 czerwca 2021 stał się najmłodszym niemieckim piłkarzem, który wystąpił w dużym, międzynarodowym turnieju. Zagrał w zremisowanym 2:2 meczu z Węgrami. Skończył wówczas 18 lat i 117 dni.

Obecnie ma już na koncie rekordowe 15 meczów w reprezentacji i jednego gola, strzelonego Macedonii Północnej.

Rekordy w Bayernie

W minionym sezonie Musiala bił także rekordy w Bayernie. Stał się np.: najmłodszym piłkarzem w historii klubu, który rozegrał 50 meczów w Bundeslidze.

W niemieckiej ekstraklasie zadebiutował w czerwcu 2020 roku, mając zaledwie 17 lat i 150 dni. Pierwszego gola strzelił już we wrześniu tego samego roku przeciwko Schalke. Do tej pory zaliczył już 11 trafień.

W Bayernie ma na koncie trzy mistrzostwa Niemiec, Superpuchar, triumf w Lidze Mistrzów 2019/20, klubowe mistrzostwo świata i Superpuchar Europy. Niezły start kariery, jak na nastolatka.