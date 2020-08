Jakub Wawrzyniak zakażony koronawirusem. "Odczuwam tego gnoja"

Video: tvn24

Wawrzyniak czeka na nowego lidera kadry

08.10 | - Życzę Kubie, aby jak najszybciej wrócił do zdrowia. On, jeśli chodzi o tę pozycję, to w Polsce podniósł tak wysoko porzeczkę, że ciężko jest znaleźć zawodnika, który by się zbliżył do jego poziomu. Z drugiej strony w takich przypadkach często kreują się nowi liderzy, nowe gwiazdy. Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie i w tym przypadku - mówił Jakub Wawszyniak.

