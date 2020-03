Reprezentant Polski uratował starszą kobietę

"Polska - COVID-19". Wyjątkowe powołania i apel PZPN Wyjątkowa... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło 23 marca na jednej z ulic Razgradu. Świerczok spacerował ze swoją dziewczyną Aliną Wojtas, byłą reprezentantką Polski w piłce ręcznej. Nagle para zauważyła, że na ulicy leży kobieta, po czym błyskawicznie do niej podbiegła, a następnie udzieliła pierwszej pomocy i wezwała karetkę.

Kobieta natychmiast została przetransportowana do szpitala, a po kilku dniach odzyskała siły. Na szczęście skończyło się tylko na kilku siniakach i niegroźnych obrażeniach głowy, ale kto wie, co by się stało, gdyby nie błyskawiczna reakcja Świerczoka i jego ukochanej.

Wdzięczność pozostała

O sprawie można byłoby szybko zapomnieć, gdyby nie fakt, że 73-letnia Natalia Petrowa poinformowała o wszystkim jedną z lokalnych gazet. Opowiedziała, że wyszła z domu do apteki po lekarstwa dla męża i po kilku metrach po prostu zemdlała.

Kobieta podziękowała również Polakom, zapewniając przy okazji, że gdy tylko skończy się pandemia koronawirusa, to wybierze się na mecz lokalnego zespołu, by kibicować Świerczokowi.

Bułgarska prasa błyskawicznie nagłośniła całą historię. O bohaterskim czynie Świerczoka można przeczytać również m.in. na oficjalnej stronie Łudogorca.



Jakub Swierczok helped an old fainted lady on the street https://t.co/xy0C19yoG1#ludogoretspic.twitter.com/moGR89jjLY — PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) March 27, 2020





W tym sezonie reprezentant Polski nie zawsze łapał się do pierwszego składu mistrza Bułgarii, przez co zimą dużo mówiło się, że może zmienić klub. W tym czasie zdołał rozegrać 27 meczów, w których strzelił 11 goli i zaliczył cztery asysty.