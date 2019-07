Polak przeprasza za "Panenkę", jego trener zapowiada karę. "Wszyscy powinni znać swoje obowiązki"

18.07 | Środowy wieczór może jeszcze długo śnić się Jakubowi Świerczokowi. Nie dość, że jego Łudogorec Razgrad odpadł już w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Ferencvarosem Budapeszt, to polski napastnik nie wykorzystał rzutu karnego. Jak się później okazało, nie on był do niego wyznaczony. Trener bułgarskiej drużyny planuje ukarać zawodnika.

Była 28. minuta. W polu karnym Węgrów faulowany był Świerczok, a sędzia odgwizdał rzut karny. Polak zdecydował się sam wymierzyć sprawiedliwość. Wymyślił, że pokona bramkarza w nietuzinkowy sposób - podcinką w sam środek, z finezją jak Antonin Panenka w 1976 roku. Wydawało się, że piłka wpadnie tuż pod poprzeczkę, ale bramkarz okazał się sprytniejszy. Został na linii i wybił piłkę.



Ludogorets striker Świerczok with an unbelievable Panenka penalty miss in the #UCL qualifier against Ferencvaros pic.twitter.com/S0iiT7dItg — mshumanov (@shumansko) July 17, 2019





- Chciałem wszystkich przeprosić, myślałem, że podejmę dobrą decyzję w sprawie strzału, że bramkarz w takim meczu z pewnością nie zostanie na środku. Zawsze daję z siebie sto procent, teraz będę potrzebował więcej, aby odzyskać w zespole wiarę we mnie i pewność siebie. Nie chcę mówić nic więcej - wyraził skruchę po meczu polski napastnik. Świerczok nie wykorzystał karnego. Polacy z Łudogorca poza Ligą Mistrzów Łudogorec Razgrad... czytaj dalej »

"Kluczowy moment meczu"

Jak się później okazało, to nie 26-latek miał podchodzić do jedenastki, lecz jego kolega, Rumun Cosmin Moti. - Krzyknąłem do niego, aby wziął piłkę, ale odpowiedział, że Świerczok chce strzelać. Wszyscy jednak powinni znać swoje obowiązki i uszanować to, co postanowiłem. Na pewno będą sankcje, ale jest za wcześnie, by o tym mówić. Na pewno to pierwszy raz, gdy ma miejsce taka sytuacja - komentował trener Stojczo Stojew.

Z pewnością ocena bułgarskiego szkoleniowca byłaby inna, gdyby Polak znalazł drogę do bramki. Zwłaszcza że w momencie wykonywania karnego Węgrzy prowadzili już 2:1, a w dwumeczu 4:2 (jednego gola przed tygodniem strzelił Świerczok). - Niewykorzystany karny był kluczowym momentem meczu. Wynik 2:2 daje ci pewność, że możesz jeszcze coś zmienić - podkreślił Bułgar.

Na drugą połowę Polak już nie wyszedł. - Było oczywiste, że po nieudanej próbie Świerczok był zdołowany i musiał zostać zmieniony - tłumaczył.

Zmarnowana szansa

Zmiana (na Claudiu Keseru - red.) i tak na niewiele się zdała. Zaraz po przerwie ekipa z Budapesztu podwyższyła na 3:1. Wprawdzie w 69. minucie strzelili kontaktowego gola, ale niedługo potem Moti obejrzał czerwoną kartkę i do końca spotkania gospodarze musieli radzić sobie w dziesięciu. Wynik już się nie zmienił.

W następnej rundzie Ferencvarovs mierzy się z maltańskim zespołem Valletta FC.

Pary II rundy kwalifikacji LM (23/24 i 30/31 lipca):

CFR Cluj - Maccabi Tel Awiw

The New Saints FC - FC Kopenhaga

Saburtalo Tbilisi - - Dinamo Zagrzeb

FK Sutjeska Niksic - APOEL Nikozja

Viktoria Pilzno - Olympiakos Pireus

PSV Eindhoven - FC Basel 1893

Celtic Glasgow - JK Nmme Kalju

Ferencvaros Budapeszt - Valletta FC

Crvena Zvezda Belgrad - HJK Helsinki

BATE Borysów - Rosenborg Trondheim

Dundalk FC - Karabach Agdam

NK Maribor - AIK Sztokholm